Что не так с «друзьями России», или Кому выгодна украинская война

Опубликованное пару дней назад в британском The Guardian интервью президента Владимира Зеленского поразило непривычной для хозяина Банковой трезвостью оценки ситуации, в которой очутилась Украина, отсутствием «розовых очков» и ясностью понимания мотивации Запада в текущем конфликте с Россией.

Послушаем Зе:

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«Запад хочет, чтобы война закончилась. И точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир. Мы находимся в нелепой ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы ее проиграла Украина».

Учитывая то, как западные спонсоры дозируют военную и финансовую помощь Незалежной, с такой оценкой можно согласиться. Западникам и правда не нужна победа любой из сторон. Их цель – война сама по себе, как процесс, бесконечно вытягивающий ресурсы у геополитических противников.

Неслучайны постоянные отсылки к «холодной войне» второй половины 20 века, когда точно так же, как и сейчас не ставилась цель моментального сокрушения СССР в прямом военном столкновении, а ставка делалась на ресурсное истощение в ходе навязанной Москве игры вдолгую, которую мы знаем как «гонку вооружений».

Коллективному Западу невыгоден мир на Украине, поскольку продолжительность конфликта обеспечивает расходование военного и экономического потенциала России на войну с Украиной, а не на подготовку войны против условных Польши или Германии. Притом, что официалы стран НАТО уже языки стерли в анонсировании неизбежности прямого военного столкновения с РФ – отличаются только навангованные спикерами сроки начала такой схватки.

При этом, пока гибнут украинцы, у Запада есть возможность относительно быстро, но планово готовиться к войне с Россией, в том числе, постепенно готовить к этому свое население. Дело в том, что в наследство от эпохи разрядки остались несколько «мирных» поколений, выросших в европейских странах в условиях отсутствия очевидных военных угроз и демилитаризации общественного сознания.

Этим людям крайне сложно «продать» идею затягивания поясов и пушек вместо масла – мы видим как сейчас то тут, то там по европейскому континенту вспыхивают стихийные социальные бунты против урезания социалки. В наиболее яркой форме это выражено во Франции.

А еще западному начальству нужно время на перезапуск собственного ВПК, заточенного в последние десятилетия на обеспечение войн совсем другого типа – вроде колониальных операций ЧВК в Африке или в Ираке. А также убедительное обоснование для увеличения бюджетных трат на это. Нагнетание истерии по украинской теме – отличное прикрытие.

Нынешнее поколение расслабленных спокойной, сытой и мирной жизнью европейцев по итогам такого «Моисеева хождения по пустыне» должно выйти кардинально изменившись. И быть готовым к тому, что его бросят в топку новой войны.

И это я не говорю уже о чисто экономических бенефитах, полученных отдельными западными игроками от всей нынешней ситуации. Из самого очевидного и лежащего на поверхности – та скорость, с какой США и Норвегия получили большую долю высокомаржинального европейского энергетического рынка, в первую очередь рынка СПГ. Так что у коллективного Запада есть и чисто шкурные мотивы, чтобы не дать Украине проиграть, но не больше, и чтобы война длилась как можно дольше.

Но если взглянуть на ситуацию в более широком контексте, мы обнаружим, что список прямых и косвенных бенефициаров войны на Украине не исчерпывается Западом. В этом списке сейчас практически все основные мировые игроки. Причины у всех разные, но итог то один.

И это несмотря на бесконечные призывы к миру со стороны третьих стран и множащиеся как грибы мирные планы, авторы которых больше озабочены собственным пиаром на этой теме и возможностью заработать на роли миротворцев, нежели тем, чтобы действительно принести Украине и России долгий и устойчивый мир.

Для многих это покажется удивительным, но мир на Украине не особо нужен Китаю, что бы не говорили пекинские официалы. Если отталкиваться от примата интересов, то мы увидим, что Китай прямо заинтересован в том, чтобы война длилась как можно дольше, поскольку это гарантирует санкционную блокаду России со стороны Запада, что делает Поднебесную едва ли не единственным безальтернативным рынком сбыта российского сырья.

Статистика не даст соврать. Именно за время СВО Китай укрепился в качестве главного внешнеторгового партнера России. Если в довоенном в 2021 году доля КНР в экспорте товаров из РФ составляла всего 18%, то в январе-марте 2024-го уже 32%. По данным Главного таможенного управления Китая. В прошлом году на КНР приходилось 33% внешней торговли нашей страны, а годом ранее – только 22%.

Занятая бесконечным решением украинского вопроса Россия для Пекина – идеальный источник для получения энергоресурсов по заниженным ценам и сбыта китайской продукции, призванной заместить на российском рынке утраченный западный импорт.

Ситуация с автопромом – не единственный, но самый наглядный пример. Благодаря конфликту с Украиной Китай стал монопольным поставщиком авто в Россию, получив гигантский по объемам рынок. Нужно ли Китаю замирение на Украине с последующим возвращением в повестку вопроса отмены санкций? Вопрос, как по мне, риторический.

Да и в политическом смысле мир на Украине Китаю невыгоден, потому что создает для России пространство для геополитического маневра, которого сегодня она в силу обстоятельств, лишена. Долгая война это пространство маневра сжимает.

Поэтому Китай будет поддерживать Россию (напрямую и через прокси типа КНДР), но ровно до того момента, чтобы обеспечить России тактическое преимущество и более выгодную переговорную позицию. Полная же военная победа Москвы в планы Пекина не входит – ведь тогда Россия будет диктовать условия сама, на правах победителя. А вот компромиссы, мирные конференции и диалоги в «стамбульском» формате очень даже входят.

Идем далее. Кто там у нас еще в записных миротворцах? Индия, благодаря украинскому конфликту ставшая первым в мире получателем российской нефти с огромным дисконтом («теневой танкерный флот»)?

А может, «коллективный Эрдоган» с «глобальнеого Юга», для которого наш конфликт стал отличным способом экономически «подняться» в сложных условиях постковидной экономики? Турция, Эмираты, Киргизия, Грузия и Армения (список можно продолжать до бесконечности) – все это прямые бенефициары украинской войны и шире – противостояния РФ с Западом, сделавшего их удобными хабами для параллельного импорта и обхода санкций.

А кто-то, как та же Венгрия, под эту сурдинку добился от Москвы уникальных преференций в поставках газа по льготным ценам и в обход остального ЕС – по индивидуалной «трубе».

Страны Ближнего Востока помимо всего прочего оказались в профите из-за подорожания энергоносителей. Политически же они получили возможность лавирования между коллективным Западом и Китаем, что также дает свои множественные бенефиты, повышая роль и значение третьих стран в мировом раскладе.

Я уже не говорю про Африку, десятки президентов которой внезапно оказались дорогими гостями в Москве, где перед ними открываются все двери, обещают (и дают!) миллионы тонн бесплатного зерна и собирают на статусные форумы. Ради этого можно сочинить не один мирный план.

Так что, увы и ах, но правильный ответ на вопрос, кому вообще реально нужен мир на Украине, неутешителен – практически никому.

И вот тут мы подходим к самому интересному. Не секрет, что сейчас Банковая и ее западные покровители активно готовятся к «саммиту мира» в Швейцарии, активно обзванивая лидеров третьих стран, выжимая из них подтверждение участия. Чисто количественно вроде выходит не так уж плохо, но в качестве эта затея сильно теряет. Уже отказались от участия такие крупные игроки как Бразилия и ЮАР. Под большим вопросом участие КНР.

Впрочем, тут возможны варианты. Послушаем политолога Максима Жарова.

«Вырисовывается следующая конфигурация, на которой будут базироваться действия Китая в ближайшие месяцы. Китай может поучаствовать в «мирной конференции» в Швейцарии. Главной задачей Китая на этой конференции будет торпедирование «формулы мира» Зеленского. В обмен на это Россия соглашается с проведением в «подходящее время» и в «подходящем месте» (Сербия? Венгрия?) новой конференции по Украине, на которой обсуждаются «все мирные планы» на базе Стамбульских договорённостей (=«китайского мирного плана»), – говорит эксперт.

Что получается в итоге? Одна из задекларированных задач швейцарского саммита – подписать под «мирный план Зеленского» Глобальный Юг. Тот самый, который, как мы уже показали выше, по факту является одним из бенефициаров длящегося украинского конфликта.

Задача, обреченная на неудачу сама по себе, поскольку предполагается, что пчелы коллективно выступят против меда. Ведь, то, что для Украины – разруха, для остальных – драйвер роста.

Так что неудивительно, что ключевые страны «глобального Юга» не едут в Швейцарию.. А те, что помельче и пожиже, поедут решать собственные чисто имиджевые задачи – покрасоваться и поторговать лицом. И, возможно, выпросить для себя у Запада какие-то плюшки.