«Чтобы не достались НАТО» – ветеранов ВСУ предложили завербовать в армию России после СВО

22.09.2025 19:58
После войны многих ВСУшников можно будет завербовать в российскую армию, чтобы они не подались в натовские наёмники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А нет у вас опасений, что СВО закончится, и какая-то часть ВСУ разбежится по другим странам, и займётся обучением европейских и американских военных по всему миру. По сути, СВО разрастётся на весь мир», – попросил прокомментировать ведущий.

«Есть и другой сценарий – надо их всех просто взять к нам, в российскую армию, после победы. И деваться особо будет некуда.

В воюющую с кем-то Европу я не очень верю. А судьба наёмника… они сами это видели на колумбийцах, которые приезжали к ним на мясо. Какая-то часть, конечно, пойдёт к ним в инструктора.

Но это всё-таки большая разница – быть кадровым военным или кондотьером. В кондотьеры люди подаются совсем не от хорошей жизни. Поэтому надо их к себе просто брать», – ответил Чадаев.

