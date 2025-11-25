Подав свои контрпредложения к мирному плану США из 28 пунктов, европейские союзники постарались убаюкать Россию расплывчатыми формулировками.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет «Европейская правда», дочерний портал близкого к глобалистам антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда».

Автор материала обращает внимание, что из первоначального текста вычеркнули запрет на вступление в НАТО, но попытались перехитрить Москву.

«Как сделать так, чтобы это не стало красной тряпкой для России? Европейский проект предлагал такую ​​формулу: «Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого нет». Не исключено, что к ней добавили также заверения Кремля о том, что США и дальше не планируют снимать вето с вступления Украины в Альянс. Впрочем, это обязательство не будет жестким; а кроме того, не ограничивает членство Украины в европейских структурах безопасности. Даже в том же НАТО, если однажды из него выйдут США», – говорится в статье.

При этом признается, что даже после переговоров США и Украины не все детали соглашения понятны, а главный проблемный вопрос – контроль территорий. Отмечается, что «более или менее определенно, что договоренность об этой линии обязана включать обмен территориями».

«Да, это, скорее всего, будет означать, что Украине придется выйти из каких-то населенных пунктов, и это очень болезненный момент, и его хотелось бы избежать, но сейчас все политики в США считают, что это безусловный вариант развития событий, если с Россией вообще удастся о чем-то договориться. Поэтому даже европейский вариант соглашения содержит упоминание об обмене. Блок «Территории» в редакции от европейских столиц (напомним, он, скорее всего, был согласован с Киевом) короткий и звучит так: «Украина обязуется не возвращать свою оккупированную суверенную территорию военным путем. Переговоры об обмене территориями (между Украиной и РФ. – “ЕП”) начнутся от линии столкновения». Итак, идея состоит в том, чтобы остановить огонь, а дальше договариваться с Путиным о том, как это будет работать», – продолжает «ЕП».

Впрочем, делается важная оговорка, что все это возможно лишь в том случае, если согласится Россия, что называется «малореальным».