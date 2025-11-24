Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа не рискнула полностью отвергнуть мирный план из 28 пунктов по Украине, одобренный Дональдом Трампом, но избрала старую тактику: дополнить документ новыми положениями, против которых выступит Москва.

Как показывает предыдущий опыт, ранее такой трюк срабатывал – Россия отказывалась от одобрения заведомо неприемлемых для себя требований, после чего ее обвиняли в срыве мирного процесса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Получится ли на этот раз? Пока сказать сложно, тем более что в нынешних контрпредложениях брюссельские ястребы свой воинственный поубавили и даже допускают (пусть туманно и без конкретики) обмен территориями между Россией и Украиной, что раньше категорически отвергалось.

«Трамп снял это и многие другие табу, и ввел тему раздела Украины в европейский политический дискурс официально… Эту идею, обратно ее уже не затолкать (кроме случая, если Украина одержит военную победу над Россией в этой войне)», – с горечью отмечает иноагент-адвокат Владимир Пастухов.

Европейский план опубликовали сначала британская газета «Телеграф», а затем и американское агентство «Рейтер».

Так, из одобренного Трампом документа вычеркнули пункт о взаимных обязательствах, в котором говорилось, что «Россия не будет вторгаться на территорию своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше»).

Если в трамповском тексте предусматривалось ограничение численности в мирное время ВСУ до 600 тысяч человек, то в европейском речь идет уже о 800 тысячах.

США предлагали зафиксировать, что Украине не быть в НАТО, европейцы – что этот вопрос «зависит от консенсуса членов НАТО, которого нет». То есть, если консенсус появится, например, поменяется власть в Венгрии, то Киеву откроется дорога в Североатлантический альянс.

«НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на Украине в мирное время», – говорится в новой редакции пункта 8.

Однако с такой формулировкой присутствие НАТО на Украине всегда можно объяснить «не постоянным» – как это происходит все последние годы.

Любопытно, что европейцы требуют от США предоставления Украине «юридически обязательных гарантий безопасности» по аналогу статьи 5 устава НАТО.

«В случае вторжения России в Украину, помимо надёжного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции и любое признание новой территории и все остальные преимущества этого соглашения будут аннулированы», – говорится в европейском варианте.

Этот пункт примечателен тем, что в нем говорится о потенциальном признании новых территорий. А это главный проблемный вопрос для Украины. Европейцы не стали перечить Вашингтону, но постарались заболтать это дополнительными условиями в пункте 21:

«Украина обязуется не возвращать свои оккупированные суверенные территории военным путем. Переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения».

России предлагается то, от чего она ранее отказывалась: заморозка по линии фронта, а потом лишь переговоры. Здесь смело можно прогнозировать, что Украина, науськиваемая ЕС, будет под любым поводом отказываться от вывода своих войск из Донбасса, попутно используя передышку для восстановления.

В трамповском документе речь шла о том, что большая часть замороженных в ЕС активов ЦБ РФ пойдет в совместный росссийско-американский инвестиционный фонд. В новом – что Украина получит финансовую компенсацию, «в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине».

По сути, мы видим абсурдное по содержанию требование наложить репарации на победившую сторону.

«Суть американского плана, как и европейского, в сохранении кровавого бандеровского режима на Украине, угрожающего нашей национальной безопасности», – поясняет российский обозреватель Вадим Авва.

Он считает, что игра в «злого и доброго полицейского» продолжится: