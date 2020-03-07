Чубаров на трибуне ООН рядился в овечью шкуру, уверяя в отсутствии военных планов

07.03.2020, Нью-Йорк, Максим Карпенко

Крымско-татарский меджлис, еще недавно рапортовавший о наличии штурмовиков, готовых оказать вооруженное сопротивление России в случае приказа из Киева, а также формировавший незаконный отряд «аскеров» в Херсонской области для зачисток на полуострове, теперь уверяет в отсутствии военных планов по отношению к Крыму.

Именно так пытался подать свое выступление с трибуны ООН глава запрещенной экстремистской организации Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не призываем к военным действиям, что могут принести еще большие страдания жителям оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – сказал экстремист.

Однако он тут же напомнил, что Россия игнорирует резолюции, а также решения судов Украины и Запада, требующих передачи Крыма под контроль Украины.

«Ни одно из решений международных организаций и международных судов, обязывающих Российскую Федерацию как оккупирующую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины… Российской Федерацией не выполнены и продолжают ей игнорироваться», – сокрушался Чубаров.

Он призвал Запад давить на Россию с помощью направления в Крым различных делегаций, которые будут выдвигать претензии, выгодные Украине. Впрочем, Чубаров тут же признал, что Москва обладает правом вето в ООН и другими механизмами, способными сорвать нужные Киеву решения.

«Надо заставить Россию исполнять свои обязательства, взятые ей в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Следует обеспечить постоянное посещение и пребывание сотрудников указанных международных миссий на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Слово «заставить» тут приведено не для красного словца. Разумеется, мы не поддерживаем бесконечные размышления об отсутствии эффективных механизмов, что помогли бы принудить агрессора и оккупанта следовать международному праву. Как правило, те, кто об этом рассуждают, вспоминают механизм вето в Совете Безопасности ООН или принцип консенсуса в ОБСЕ. Но», – заявил Чубаров.