Чубаров получил заочный срок: Верещит, пугает россиян и опасается ликвидации

01.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховный суд Республики Крым приговорил главаря запрещенного в России меджлиса, экс-депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов общественных работ.

Об этом сообщил адвокат экстремиста Николай Полозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Группа поддержки Чубарова возле суда Журналисты возле суда

Ранее прокурор запросила для Чубарова девять лет колонии. Сегодняшнее решение вынесено коллегией судей заочно, потому что Чубаров находится на территории Украины. Его судили по делу о массовых беспорядках, которые произошли 25-го февраля 2014-го года под зданием Верховного Совета Крыма. Тогда меджлисовцы сорвали проведение сессии, где панировалось голосовать за проведение референдума. Столкновения привели к гибели двух человек. Еще около 80 участников столкновений получили травмы. На следующий день парламент республики был взят под охрану «вежливыми людьми».

«У меня никаких сомнений: поймали же этого Протасевича, случайно – неслучайно, какая разница? Был герой, махал руками, всех призывал. Не успели прилететь – уже во всем признался… Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, к чему-то призывает, подстрекает и так далее», – прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крымский политолог Сергей Киселёв полагает, что Чубаров сам избрал путь экстремизма, хотя в 2014 году Россия предлагала меджлисовцам сотрудничество.

«К большому сожалению, Рефат Чубаров – этот человек, который мог быть полезным и своему народу, и участвовать в процессе его экономического, духовного, культурного возрождения, выбрал конфронтационный путь. Поэтому не имеет большого значения, какой срок ему присудили – имеет значение то, что человек сам определил свою судьбу. Вместо того, чтобы быть полезным народу, превратился в преступника, благодаря своим действиям», – заявил Киселев «ПолитНавигатору». «Тут дело не в конкретном сроке, а в самом прецеденте. То, что мы имеем сегодня прецедент о наказании Рефата Чубарова за преступления, которые он совершил, организовывал и был ответственным, – сам факт такого решения суда является, на мой взгляд, важным с точки зрения того, что наше законодательство не забывает «героев», которые борются за «деоккупацию Крыма». Это, в известной мере, является и предупреждением в адрес всех, кто будет продолжать заниматься такого рода деятельностью», – добавил председатель Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

Сам Чубаров оперативно опубликовал в своём блоге заранее подготовленное заявление на украинском языке.

«Приговор», вынесенный мне российским оккупационным судом, юридически ничтожен, а те, кто причастен к его инициированию, оформлению и обнародованию, являются на самом деле преступниками, которых впереди ждет справедливое наказание… Знайте, российские оккупанты будут бежать из Крыма, побегут прочь сотни тысячи граждан России, которые сегодня как варвары суетливо расхватывают нашу землю, а мы снова все обнимемся на своей Родине», – угрожает Чубаров.

Он заверил, что Россия не в состоянии реализовать вынесенный приговор. При этом Чубаров сам же признал, что в Москве «могут разработать специальную операцию по физической ликвидации, в проведении которых Путин превзошел всех диктаторов мира».

Интересно, что ранее сам экстремист признавался – недавно ему снился вещий сон об аресте в Симферополе.

По словам Чубарова, ему приснился сон, что, несмотря на свои внушительные габариты (очевидно, достигнутые не без помощи грантов), он катался по Симферополю на велосипеде и стал жертвой «стукача».

«Долго ездил на велосипеде по улицам древнего Акьмесджита/Симферополя. Многие узнавали, приветствовали. Боковым зрением увидел, как один человек в серой куртке бросился к телефонной будке (да-да, телефонной будке), опустил в аппарат монету и стал говорить в трубку, прикрыв рот ладонью. Прохожие стали расходиться. И хотя никто ничего не объяснил, мне стало понятно, что скоро приедут российские полицейские мрази. Проснулся…», – написал Чубаров.

Напомним, в июле 2014-го года Чубарову по возвращении из Украины в Крым зачитали предупреждение об экстремистской деятельности и запретили въезд на территорию России. В марте 2020-го года Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против Чубарова, который анонсировал провокационную акцию – шествие для прорыва границы на полуостров. Впоследствии Чубаров шествие отменил под предлогом пандемии.