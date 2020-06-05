Чубаров запаниковал – Верховная рада провалила голосование по воде в Крым

05.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада провалила голосование за постановление, в котором шла речь о невозможности возобновления подачи воды в Крым и усилении охраны Северо-Крымского канала. Проект постановления не поддержал профильный комитет по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такое решение в эфире телеканала «Общественное Крым» раскритиковал бывший депутат Рады, главарь запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса Рефат Чубаров.

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По его мнению, если Крым будет обеспечен водой в должном объеме, на полуостров станут массово переселяться жители материковой России, вытесняя меджлисовцев и украинских патриотов.

«Есть один момент, о котором нужно говорить каждому украинцу, который думает, что мы можем подавать воду в Крым. Россия пытается Крым развивать так, чтобы он хотя бы немного был привлекательным для собственного российского населения.

Потому что Россия, с одной стороны совершая репрессии, она вытесняет из Крыма крымских татар, этнических украинцев, а на их место она искусственно пытается заселить своих граждан.

Но эти люди тоже понимают, что в Крыму много бед, в том числе недостаточно воды, особенно в городах, и они не очень желают ехать в Крым.

То есть, если мы будем поставлять воду в Крым, можно говорить, что Россия будет использовать эту воду и для своего дальнейшего военного укрепления в Крыму, и для того, чтобы заселять его своими людьми, выбрасывая за границы полуострова крымских татар и этнических украинцев», – заявил Чубаров.

Ранее бывший фейковый представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу будет означать фактический отказ Украины от претензий на полуостров.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила обращение в ООН с жалобой на Украину, которая продолжает водную блокаду Крыма.

«Государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части Юго-Восточной Европы.

Напомню, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут своё начало с территории России, где формируется основной объём воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину», – написала Поклонская.