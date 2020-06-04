Дать крымчанам воду, значит навсегда отказаться от них – экс-представитель Киева в Крыму

04.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу будет означать фактический отказ Украины от претензий на полуостров, и так будет воспринято на Западе.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший фейковый представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бабина, Крым может обеспечить свои нужды в питьевой воде самостоятельно, а вода из канала нужна лишь для полива и промышленности.

«Никаких объективных причин подавать воду в Крым нет, это во-первых. Во-вторых, вода – это не какая-то уступка — это стратегическая позиция. В очередной раз акцентирую, что тот день, когда мы подадим воду в Крым, будет днем фактического отказа Украины от претензий на полуостров.

Не какой-то там уступкой, шагом, а окончательным решением, что мы отказываемся от Крыма. Все наши западные партнеры это будут понимать именно так. И именно это останавливает тех людей, которые хотят пару саквояжей с российскими деньгами. Потому что они понимают, что последствия такой акции будут бесповоротными», – заявил Бабин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым не ждет от Украины возобновления подачи воды по Северо-Крымского каналу и готовится обходиться без нее.

Также мы писали о том, что глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о возможности возобновить подачу воду в Крым в обмен на предательство Россией республик Донбасса – согласие Москвы передать Киеву контроль над границей РФ и ЛДНР.