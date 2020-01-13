13.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
История, Политика, Украина
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Чубарова обломали сожжением Киева татарами и походами запорожцев на Крым

Глава запрещенной в РФ экстремистской группировки меджлис крымских татар Рефат Чубаров устроил пиар на разжигании межнациональной розни.

Такое мнение в своем блоге высказывает киевский журналист, редактор сайта Liva.com Андрей Манчук, давая оценку идее Чубарова отпраздновать 450-летие сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем в 1571 году.

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«Идея хорошая, но это же целый год ждать. Между тем, в нынешнем году исполняется 780 лет сожжения Киева ханом Батыем. Грех не отпраздновать. А нападения на украинские города – с целью захвата живого товара – совершались Крымским ханством так часто, что их можно отмечать несколько раз в году», – отмечает журналист.

Он также говорит, что можно отмечать и нападения запорожских казаков на Кафу и другие порты Крыма.

«В те славные времена все жгли и грабили друг друга по мере сил и возможностей. Рефат Абдурахманович, вы же раньше показывали себя не самым глупым в своей среде человеком. К чему этот дешевый пиар на разжигании межнациональной розни, скажите?», – задается вопросом Манчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Чубаров предложил устроить торжества по случаю юбилея предания Москвы огню крымскими татарами.

Читайте также: Идея празднования юбилея сожжения Москвы вышла Чубарову боком.

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