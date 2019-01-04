Чудеса предвыборного пиара: Жена львовского мэра увидела Иисуса

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

К жене мэра Львова Андрея Садового, выдвинувшего свою кандидатуру на президентские выборы, снизошел Иисус, который якобы признался ей в любви и приказал идти побеждать.

Об этом супруга политика рассказала на съезде партии «Самопомощь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я вам хочу сказать, что каждый год приход маленького Иисуса, рождение Бога, богоявление несет для меня что-то иное. Сегодня оно мне говорит:

«Знаешь, я тебя так сильно люблю, что я маленьким ребенком сошел сюда. Я тебя настолько сильно уважаю и ценю, какой ты есть, и это касается каждого из вас. Я так сильно люблю, что своего сына отдал на смерть за тебя. Поэтому вперед – идти и побеждать».

И я вас призываю. Не будьте грустными, потому что радость, веселость и счастье – это признак свободной середины и чистоты совести. Идите и побеждайте», – обратилась она к делегатам.

Данное «чудо» прокомментировал на своем Telegram-канале экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Жена Садового рассказала, как к ней пришел маленький Иисус и сказал, что ее муж должен идти и побеждать.

Друзья, вы вообще до конца представляете себе уровень их неадекватности, самовлюблённости, дешёвого пафоса и колхозного пиара?», – заявил он.

Напомним, ранее политический пиар Андрея Садового уже давал проколы, когда в Хмельницком рекламные билборды Садового с надписью «Следующий» появились перед входом на городское кладбище.