04.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Политика, Украина
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«Чудо в перьях без пол-литра не выступает!» – на ТВ высмеяли Порошенко

Рейтинг украинского Петра Порошенко упал до такой степени, что его позволяют себе крыть матом даже собственные депутаты, а сам он, очевидно, выпивает «пол-литра» для храбрости перед каждым лживым заявлением.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Порошенко сегодня рейтинг на уровне мата. Когда он выступал в парламенте и обращался по такому серьезному вопросу, как введение военного положения, один из депутатов послал его так далеко, как не посылал никто. Я не знаю ни одного прецедента в Европе, России или Белоруссии, чтобы так относились к президенту. Можете представить, как относится простой народ, когда видит это чудо в перьях. Он сегодня главный военноположенец и, вероятно, имея на это право, без наркомовских пол-литра не выступает, потому что то, что он говорил – это ложь.

Допустим, что это правда и 8 тысяч вооруженных сил собрано возле границы, 250 танков. Представьте, наступает 26 декабря, поутру они проснулись, а танки то на месте или после выступления куда-то делись, военные на месте или куда-то делись. Что делать? Или снимать военное положение, но тогда надо как-то объяснить, что ситуация поменялась, а она не поменялась, потому что работает больное воображение. Тогда что надо? Продлить военное положение», – резюмировал политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление Петра Порошенко о том, что число российских танков в воинских частях России, находящихся вдоль границы с Украиной, в последнее время увеличилось втрое.

Отметим, что спикер Госудумы РФ Вячеслав Володин также заявил о том, что введя военное положение на Украине и поставив под ружье войска ради сохранения собственной власти, Порошенко фактически ставит мир на грань войны.

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