Москва предупредила, что Порошенко поставил мир на грань войны

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Введя военное положение на Украине и поставив под ружье войска ради сохранения собственной власти, президент Пётр Порошенко фактически ставит мир на грань войны.

Об этом в ходе встречи с депутатом Европейского парламента, заместителем председателя группы «Европа свободы и прямой демократии» Роландасом Паксасом заявил спикер Госудумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи российский политик, комментируя ситуацию на Украине и киевскую провокацию в Керченском проливе, выразил недоумение, что действия Украины до сих пор остаются без должной оценки со стороны европейских парламентариев, ПАСЕ и ОБСЕ.

Также он обратил особое внимание на введённое военное положение на Украине.

«Фактически Порошенко поставил мир на грань войны, введя военное положение и поставив под ружье и в состояние боевой готовности войска. Он это сделал для того, чтобы сохранить личную власть. Украине ничто не угрожает. Но та провокация, которая им была реализована в наших территориальных водах, еще раз показывает, на какие шаги может пойти человек, получая поддержку в Вашингтоне, для сохранения личной власти. Это касается в первую очередь тех, кто живет в европейском доме, но все молчат», – заявил Володин.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Верховная рада ввела сроком на 30 дней военное положение в 10 областях Украины.