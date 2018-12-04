Москва предупредила, что Порошенко поставил мир на грань войны
Введя военное положение на Украине и поставив под ружье войска ради сохранения собственной власти, президент Пётр Порошенко фактически ставит мир на грань войны.
Об этом в ходе встречи с депутатом Европейского парламента, заместителем председателя группы «Европа свободы и прямой демократии» Роландасом Паксасом заявил спикер Госудумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе встречи российский политик, комментируя ситуацию на Украине и киевскую провокацию в Керченском проливе, выразил недоумение, что действия Украины до сих пор остаются без должной оценки со стороны европейских парламентариев, ПАСЕ и ОБСЕ.
Также он обратил особое внимание на введённое военное положение на Украине.
«Фактически Порошенко поставил мир на грань войны, введя военное положение и поставив под ружье и в состояние боевой готовности войска. Он это сделал для того, чтобы сохранить личную власть. Украине ничто не угрожает. Но та провокация, которая им была реализована в наших территориальных водах, еще раз показывает, на какие шаги может пойти человек, получая поддержку в Вашингтоне, для сохранения личной власти. Это касается в первую очередь тех, кто живет в европейском доме, но все молчат», – заявил Володин.
Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».
После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, Верховная рада ввела сроком на 30 дней военное положение в 10 областях Украины.
Метки: военное положение, Вячеслав Володин, Петр Порошенко, Роландас Паксас
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