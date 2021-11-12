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12.11.2021 16:37
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
День Победы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Цимбалюк: Георгиевскую ленту придумали при Путине

Новости УкраиныГеоргиевская лента якобы не является символом и атрибутом ни Второй мировой, ни Великой Отечественной...

Георгиевская лента якобы не является символом и атрибутом ни Второй мировой, ни Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd TV» заявил работающий в Москве украинский корреспондент и антироссийский пропагандист Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Георгиевская лента в таком обороте появилась почему-то после победы Путина на выборах в двухтысячные годы. Возникает вопрос, это Путин победил нацистов и Гитлера или кто-то другой? В какой-то мере эту технологию можно сравнить с такими процессами, как «оранжевая революция» или «белоленточное движение». То есть когда ты что-то одеваешь на свою одежду, ты себя ассоциируешь с каким-то движением, это твоя позиция. В их виде это победа в Великой Отечественной войне», – сказал журналист.

«Помню, у меня был разговор с журналюгами, не с рядовыми гражданами, он говорит: как же так, бабушки хотят одеть, это ихняя память. Я им говорю: вы, падлы, с этими ленточками убивали и убиваете граждан Украины. То есть это уже не атрибут Второй мировой или Великой Отечественной. Сейчас это скоба легитимизации внешней политики Путина», – заявил Цимбалюк.

«Они мне 8-го или 9го: «В Украине не празднуют 9 мая». Я им говорю: падлы, а вы творцы, у вас патент, как правильно праздновать 9 мая? У нас накануне – день памяти и скорби», – возмутился антироссийский пропагандист.

Напомним, ранее в Москве назвали «реинкарнацией фашизма» запрет Сейма Латвии на публичное использование Георгиевской ленты.

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