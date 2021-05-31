Цифровизация в России оставила далеко позади Японию и Европу – либералы бьют тревогу

31.05.2021, Вильнюс, Владимир Гладков

Российская система предоставления государственных услуг и банкинг развиты куда эффективнее, чем в Японии и странах ЕС.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил российский либерал, журналист Андрей Солдатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России бюрократию заменила цифровизация в хорошем и плохом смысле. У нас самая продвинутая система государственных услуг и банкинга, намного более продвинутая, чем в Японии или Европе, но при этом системы цифровой слежки внедряются со скоростью абсолютно немыслимой для каких-бы то нибыло других государств.

Я бы сказал, что темпы развития цифровой слежки больше, чем в Китае, где внедрения систем контроля появились и стали развиваться одновременно с появлением интернета. В России же этот процесс идёт примерно с 2012 года, сразу после московских протестов», – сказал Солдатов.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предложенный законодательным собранием Севастополя, который предусматривает для граждан возможность участвовать в общественных слушаниях через интернет

Также в Совете Федерации заявили, что в России создается единая биометрическая система.