06.02.2019, Киев, Игорь Петров

Отказывая в регистрации тем кандидатам в президенты украины, в программах которых содержатся «неправильные» посылы, Центральная избирательная комиссия взяла на себя функции политического цензора.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ от регистрации Симоненко или Соловьева из «Разумной силы» – это серьезная проблема, о которой мы должны говорить. Фактически ЦИК взяла на себя функцию такого себе политического цензора. С одной стороны, она позволяет себе не регистрировать легальные, не запрещенные партии. С другой стороны, позволяет себе трактовать программу того же Соловьева на свое усмотрение, делать идеологические выводы из предложенного текста программы легальной, не запрещенной партии.

Взяв на себя функцию цензора ЦИК еще больше подрывает доверие к своей работе. И, конечно, она еще лучше позиционирует этих кандидатов в оппозиционной нише, добавляя им электорального веса на фоне антирейтинга власти в 70%», – сказал Бортник.

Поводом для отказа регистрации лидера политической партии «Разумная сила» Александра Соловьева кандидатом на пост президента Украины стала строка в программе «прекращения огня и начале переговоров с представителями самопровозглашенных республик», ЕС, США, РФ – в течение 1 недели после инаугурации». ЦИК истолковал эти слова как «посягательство на территориальную целостность страны». В самой партии утверждают, что этот пункт программы предполагает исключительно описание шагов по скорейшему урегулированию конфликта на востоке страны и ведет к восстановлению ее территориальной целостности.

Поводом для отказа регистрации лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко стало несоответствие наименования и символики партии требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Кроме того, Симоненко признал, что войну в Донбассе развязал Киев.

Примечательно, что недопущением лидера КПУ (формально не находящейся под запретом, поскольку дело зависло в апелляционной инстанции) на выборы фактически опровергается версия, высказанная некоторыми экспертами, заявившими, что Симонеко был куплен Петром Порошенко, чтобы распылить электорат Юго-Востока и не допустить выхода Юрия Бойко во второй тур.