Covid19 как предлог для нападок на армию

08.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Российская армия стала одним из объектов атаки распространителей фейков в период эпидемии коронавируса. Либеральные и прозападные источники публикуют фальшивки с обвинениями военных в сокрытии количества зараженных, в увольнении инфицированных задним числом. На этой благодатно унавоженной вбросами почве разворачивается и новый виток кампании за отмену призыва на срочную службу. Иными словами – силы, заинтересованные в ослаблении обороноспособности России, вовсю используют момент.

А ведь Минобороны России сегодня можно назвать вообще чуть ли не самым открытым в мире военным ведомством по публикации данных о зараженных коронавирусной инфекцией.

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Сейчас в числе инфицированных около 3,5 российских военнослужащих, говорится в обнародованной статистике. Такой гласности не демонстрируют ни в одной стране НАТО, где, между прочим, коронавирусом болеют уже целыми экипажами авианосцев.

«Я, вообще-то, не считаю, что армия должна постоянно отчитываться о том, что у нас сегодня столько-то заразилось. Но убежден в том, что цифры зараженных коронавирусом в армии не скрываются и подаются такие, как они есть на самом деле», – говорит «ПолитНавигатору» сенатор Сергей Цеков.

«Большое внимание в России уделяется не только с точки зрения здоровья Вооруженных сил, но и строительства всевозможных госпиталей и так далее», – напоминает экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Член Совета по внешней и оборонной политике политолог Сергей Марков указывает на отсутствие логики у либералов, обвиняющих Минобороны в якобы сокрытии масштабов заболеваемости.

«Те, кто говорит, что скрываются масштабы, они, во-первых, просто врут – нет никакой такой проблемы, а во-вторых, они просто ничего не понимают в армейской жизни… В случае роста заболеваний коронавирусом в армии, что может быть – мы видим, что происходит в США, во Франции и так далее, это приведет к более весомым аргументам для получения дополнительных бюджетов в армии. Поэтому скрывать количество заболевших коронавирусом Министерству обороны попросту самому не выгодно», – сказал Марков.

Капитан I ранга Сергей Горбачев, эксперт Института стран СНГ, обращает внимание на нездоровый интерес некоторых прозападных критиков к данным, которые, вообще-то, во всех странах являются секретными.

«Излишнее обращение внимания на сферу обороны и стремление докопаться до деталей – это вещь, не позволительная ни в отношении Вооруженных сил России, ни какой-нибудь другой страны. Все-таки, сфера обороны специфическая. Министерство обороны открыто, публикует статистику. Все прекрасно понимают, что армия и флот являются составными частями нашего общества, государства и, естественно, те проблемы, которые в государстве существуют, в обществе, они присущи и Вооруженным силам», – сказал Горбачев.

Он не удивлен, что силы, пытающиеся подорвать доверие к Минобороны, параллельно требуют отменить призыв в армию.

«Вооруженные Силы без призыва не живут, а существуют. Это же не просто пришел и взял чемодан, а призывника пропускают через целую систему медицинской проверки, наоборот, еще и выявят всевозможные достоинства и недостатки. Я бы вообще призыв и увеличил – чтобы пропустить молодежь через систему военно-медицинской проверки», – предлагает адмирал Комоедов.

Служба в армии является спасением для молодежи из неблагополучных регионов, напоминает политолог Марков.

«Отмена призыва может привести к очень серьезным последствиям, серьезной реструктуризации Министерства обороны, которое будет вынуждено либо людей оставлять в армии сверх срока, что неправильно, либо реструктурировать, резко изменять, причем временно, структуру Вооруженных сил, поскольку многие вакансии окажутся незанятыми. Это тоже не самый хороший вариант и довольно дорогой.

Лучше призыв осуществить, тем более, что есть статистика, согласно которой вероятность молодому человеку повредить свое здоровье или утратить жизнь в армии на порядок меньше, чем на гражданке. На гражданке разборки, алкоголь, наркотики, криминал – ничего этого нет в армии, поэтому особенно для ребят из неблагополучных районов, из депрессивных экономически социальных групп, из неблагополучных семей, уход в армию – это спасение», – заявил Марков.

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