Дальнобойные иранские ракеты становятся головной болью Киева

Игорь Шкапа.  
13.01.2024 17:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, Украина


Если Россия получит из Ирана баллистические ракеты, для Украины, учитывая истощенность ее ПВО, многократно возрастут риски.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Если Россия получит из Ирана баллистические ракеты, для Украины, учитывая истощенность ее ПВО, многократно...

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Со ссылкой на западные СМИ, указывается, что Москва заинтересована в получении от Тегерана ракет Zolfaghar (дальность полета 700 км), БРСД Sejil-1 (2 тыс. км) и Sejil-2 (2,5 тыс. км), баллистических ракет Fateh-110 (300 км) и Fateh-313 (500 км), крылатых ракет Paveh (1,6 тыс. км).

«Риски этой потенциальной сделки для Украины очевидны. Учитывая истощенность украинского ПВО и сложности с перехватом баллистических ракет, многократно усиливается угроза поражения не только украинских объектов энергетической, транспортной, военной инфраструктуры и ОПК, но и городов, сел, домов украинцев по всей стране», – отмечается в публикации.

В свою очередь киевский востоковед Вячеслав Лихачев утверждает, что у значительной части иранской элиты отсутствует энтузиазм в отношении поставок баллистических ракет России, поскольку такая сделка воспринимается как распыление ресурсов в то время, когда это оружие может понадобиться самому Ирану.

По его словам, в Тегеране опасаются новых санкций со стороны Запада и прежде всего Соединенных Штатов.

«Поскольку Украина не имеет серьезных рычагов давления на Иран, Киев должен прикладывать усилия к тому, чтобы для наших западных партнеров приоритетом было не допустить поставок Ираном в Россию баллистических ракет. Запад имеет многие возможности, способные остановить эту потенциальную сделку. Особенно сейчас, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Например, он может угрожать атаковать инфраструктуру Ирана и его прокси-сил», – считает Лихачев.

При этом он признает, что «Москва и Тегеран тем не менее приближаются к оформлению соглашения».

«У нашей страны пока еще есть время, чтобы подготовиться к появлению у русских иранских ракет. Однако без помощи наших западных партнеров возможности Украины весьма ограничены», – приходит к выводу «ЗН».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что новые ракеты на вооружении России не смогут сбивать даже американские «Пэтриоты».

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