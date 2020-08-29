29.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Дальше в Белоруссии будет рулить Путин – беглый либерал


Сегодня впервые за четверть века сложилась ситуация, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью зависит от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время» пишет бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

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Касаясь темы резерва из силовиков, который, по словам российского президента Владимира Путина, готов оказать помощь Белоруссии, автор полагает, что «эти «российские правоохранители» уже в значительной степени присутствуют в Беларуси».

«Это означает, что Лукашенко уже окончательно подчинил себя Путину. А Путин может получить то, что 25 лет российская элита добивалась у Лукашенко, — аннексию Беларуси», – считает беглый российский либерал.

«Впервые Лукашенко абсолютно зависит от России, дернуться никуда не может, а если попытается – его либо убьют, либо отдадут на растерзание белорусскому народу. Поэтому сейчас он будет дисциплинированно делать все, что Москва от него хочет. У Лукашенко остается все меньше рычагов реальной власти, дальше рулить будет Путин», – считает Пионтковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», беломайданщики занервничали, посчитав, что в Белоруссии Путин пустил в ход тяжелую артиллерию.


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