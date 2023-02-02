Дандыкин: Новые боеприпасы ВСУ становятся угрозой для Крыма

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Новые поставки Запада на Украину, включающие в себя боеприпасы дальнего действия, становятся серьезной угрозой для территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

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По его словам, украинские формирования продолжат наносить удары по территории России.

«Это будет происходить, особенно с учетом анонсированных поставок с Запада планирующих боеприпасов с дальностью 100–150 км», – сказал аналитик «Известиям».

Он обратил внимание, что в последнее время российские артиллеристы научились засекать и уничтожать пусковые установки вражеской реактивной артиллерии.

«С новыми боеприпасами у украинских артиллеристов появится возможность наносить удары, не подвергая себя риску. Под угрозой будут и Крым, и Белгородская, и Курская области. Поэтому необходимо укреплять противовоздушную оборону приграничных территорий», – резюмировал Дандыкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупреждают, что высокоточные бомбы «GLSDB», которые США могут в ближайшее время передать Украине, являются недорогим и очень опасным оружием, способным полностью изменить характер боевых действий в зоне проведения СВО.