Данилов запугивает львовян: «Скажите спасибо, что «Киевстар» не лёг 24.02.22»

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Хакерская атака, результатом которой стал вывод из работы крупнейших украинских сотовых операторов наряду с атакой на банковскую сферу и систему оповещения, это «спланированная российская спецоперация», специально подготовленная к «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это как раз было приурочено к событиям 14 декабря («Прямая линия» с президентом РФ – ред.), которые у них проходили, они заранее очень мощно работали в этом направлении. СБУ сейчас выясняет, не были ли причастны те или иные сотрудники тех или иных компаний, которые имели такую возможность. В ближайшее время проинформируем общественность, что же, в конце концов, там произошло. Единственное, хочу сказать, нам надо понимать, что мы эту систему держали с первых дней войны. Представляете себе, не дай Бог, если бы они попытались это сделать 24 февраля 2022 года, если бы у нас в то время не было связи. Мы понимали, насколько это важная часть нашего фронта, а киберпространство на сегодняшний день – это фронт. Мы просто не представляем себе, какие там происходят события каждый день, каким способом происходит защита нашей критической структуры, которая построена на цифровых технологиях связи. Людям надо отдать должное, что они до этого времени держали ситуацию. Но так же, как и на фронте, бывают события, которые… нанесён урон, но я более чем уверен, что мы справимся, всё будет отработано, и в ближайшее время вернутся все без исключения услуги, которые предоставлял «Киевстар», – уверял он.

Отметим, что после хакерской атаки на «Киевстар» перестали работать мошеннические колл-центры, действующие против граждан России.