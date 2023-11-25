«Давайте просто воевать»: как Арахамия поработал Арестовичем, и что это значит для Украины и России

Вчерашнее сенсационное интервью украинским «Плюсам» одного из ближайших клевретов Зеленского Давида «Брауна» Арахамии, безусловно, «сделало» информационную неделю по обе стороны условного поребрика, взбаламутив сонное инфоболото, и брызги от него еще долго будут лететь в разные стороны в виде разнообразных цитат, толкований и комментариев.

А все потому, что ранее не выходивший из привычного ему амплуа актера второго плана, на этот раз Арахамия решил немного «поработать Арестовичем» и неожиданно для всех, сам того не понимая, или наоборот, получив именно такое спецзадание у тех, с кем согласовывал свой эфир, – «выдал базу», разболтав пикантные подробности так и не состоявшегося «стамбульского договорняка» весны-2022.

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Всяческие эксперты с политологами еще долго будут ломать головы, гадая, что же это все-таки такое было на экранах укроТВ. А между тем далеко идущее значение случившегося на повестку и геополитический расклад вокруг Украины еще предстоит осознать, ведь оно куда шире традиционных телепосиделок тет-а-тет випов Банковой с певицей проверенным ртом Наталкой Мосейчук.

По сути, Арахамия публично подтвердил и едва ли не заверил штампом с печатью украинского государства долго гулявшую в российских СМИ и высмеиваемую на Украине и на Западе полуконспирологическую версию о том, что мир по-стамбульски сорвала не просто упрямая неуступчивость украинской стороны, но что сама эта неуступчивость была напрямую обусловлена наказом оперативно приехавшего после этого в Киев с Туманного Альбиона тогдашнего британского премьера и крайнего антипутинского «ястреба» Бориса Джонсона.

«Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — делится воспоминаниями Арахамия.

То есть, именно Лондон сорвал тогда уже практически вышедший на финишную прямую мир на Украине. И это не враки путинской пропаганды, а суровая и неприглядная правда из первых уст очевидца и участника тех событий. Так, может, и все остальное из того, что говорят в Москве, – тоже не враки? А, громадяне?

В таком контексте сразу встают на свои места и все прочие фрагменты этого паззла. И совершенно нелогичная в контексте готовившегося замирения Буча, и внезапно прорезавшаяся воинственность киевских гавриков, ранее согласных и на нейтралитет, и на безьядерный статус, и много на что еще, а потом резко крутанувшихся на 180 градусов и возжелавших биться до последнего украинца за границы 1991 года.

Да и не менее резкий выход американцев из ленивого полуоцепенения тоже становится понятен. Увидев, что в игру, ломая ее, вклинивается новый игрок с претензией на роль кукловода, у Байдена круто перевзвесили все свои прежние расчеты на то, что Украина – это уже списанный товар, и нужно лишь подождать, пока Россия сделает свое дело, чтобы горестно развести руками и начать договариваться с Москвой о разделе сфер влияния на руинах Незалежной.

Именно после провала «Стамбула» и всего что за этим последовало, началась радикализация американцев, быстро вернувших себе статус главного военного спонсора Украины и ведущего игрока антипутинской коалиции.

Остается интересный вопрос: что же такое случилось в киевском (и киевском ли?) лесу, что Арахамии вдруг поручили столь ответственное задание – публично и на весь мир «сдать» британцев, опубличив их неприглядную закулисную роль в украинском сюжете?

А также – это уже менее интересно и в основном, внутри украинского политикума – как это все связано с известной всем посвященным «нежной любовью» между Арахамией и главным Зе-администратором Ермаком, которого все, кто в теме, в один голос называют если не «британским агентом», то человеком, работающим в весьма тесной связке с политиками и спецслужбами Туманного Альбиона.

Что же до самого скандального из вчерашних признаний Арахамии, то оно выглядит, как признательные показания и явка с повинной.

Оказывается, кровавой мясорубке была реальная альтернатива. Что можно было не воевать, а сохранить и жизни людей и страну, когда русские в Стамбуле «были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО… Фактически, ключевой пункт был этот».

Но посланцы Банковой продинамили этот щедрый жест со стороны Москвы, сославшись на какую-то ерунду типа того, что им сложно провести изменения в конституцию (четырежды ха-ха!) и потому был взят курс на то, чтобы не договариваться, а воевать и умирать. А теперь и вовсе «все высшее руководство» Незалежной – «это про то, чтобы воевать и дальше».

Зацените глубину и мощь «государственного подхода»: Зеленский дал своим клевретам задание «тянуть время» на переговорах, работая «дымовой завесой для ВСУ» в то самое время, когда ему предлагали почетный мир едва ли не на блюдце с голубой каемочкой. И в результате тупо прое**л реальный шанс закончить войну через месяц после ее начала.

Ну, спасибо, отцы родные! Было бы на Украине реальное правосудие, после таких заявлений – хватай любого из той памятной переговорной группы в Минске за шкирку и суди за измену Родине и военные преступления. Ведь, получается, что уже больше полутора лет украинцы гибнут в промышленных масштабах не просто за чужие ошибки и амбиции, но и совершенно зря.

В тот момент, когда Арахамия рассказывал Мосейчук все эти вещи, на него с немым укором глядели с небес жертвы боев и обстрелов с обеих сторон – те, кто мог бы остаться жив, не пойди киевские гниды (вот тут известное определение Лукашенко как нельзя кстати) на обострение на совершенно пустом месте.

И, если бы камни могли вопить, то, глядя на Арахамию, надрывали глотку руины Мариуполя, Бахмута, Соледара, Марьинки и десятков других городов и сел, которые ВСУ в последующие месяца «защищали» до состояния груды щебня, чтобы в таком виде отдать россиянам. Да и «Азовсталь» с мариупольским Заводом имени Ильича сегодня были бы целы. Можно долго перечислять задним числом потери, которых могло бы не быть, если бы дистанция между «нужно просто перестать стрелять» до «давайте просто воевать» не была преодолена так быстро и легко.

И куча народа в ходе нынешнего контрнаступления тоже положена почем зря и вообще ни за что. И все эти десятки, а, может, и сотни тысяч убитых, раненых и покалеченных – на совести Арахамии, Зеленского и прочих Ермаков, лихо сплясавших за полбублика гопак под лондонскую дудку.