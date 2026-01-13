«Даже не смешно» – иноагент Венедкитов не верит, что русские устанут воевать

Игорь Шкапа.  
13.01.2026 18:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 460
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Антироссийская пропаганда напрасно усердствовала, разгоняя накануне тезис о том, что СВО по продолжительности сравнялась с Великой Отечественной войной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил экс-руководитель либеральной радиостанции-иноагента «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов.

Антироссийская пропаганда напрасно усердствовала, разгоняя накануне тезис о том, что СВО по продолжительности сравнялась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, насколько длительность СВО «болезненна сейчас для “Z-сообщества” и вообще для власти».

«Вот мимо вообще. Это находится в определённом пропагандистском и антипропагандистском – двух пузырях», – сказал иноагент.

Он напомнил, что Афганская война для СССР длилась гораздо дольше.

«С 79-го по по 89-й. А как там отмечали четырёхлетие? Да никак», – отметил либерал.

Ведущий же заметил, что в один год в Афганистане погибло около двух тысяч советских военных, после чего был всплеск интереса к этой теме, а затем «это опять, становилось фоном».

«Даже не смешно, Вадим. Даже не смешно», – осадил прибалта Венедиктов.

По его словам, четырехлетие Афганской войны для советских людей запомнилось отнюдь не этой датой, а, например, приездом в СССР американской школьницы Саманты Смит и объявлением Рейганом крестового похода против коммунизма. И даже после самого пикового года по потерям – 1984-го – война в Афганистане продолжалась еще почти пять лет.

«Эта история краткосрочная, завтра уже про неё забудут», – заявил Венедиктов, дав понять, что СВО может длиться еще долго.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить