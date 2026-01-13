«Даже не смешно» – иноагент Венедкитов не верит, что русские устанут воевать
Антироссийская пропаганда напрасно усердствовала, разгоняя накануне тезис о том, что СВО по продолжительности сравнялась с Великой Отечественной войной.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил экс-руководитель либеральной радиостанции-иноагента «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов.
Ведущий поинтересовался, насколько длительность СВО «болезненна сейчас для “Z-сообщества” и вообще для власти».
«Вот мимо вообще. Это находится в определённом пропагандистском и антипропагандистском – двух пузырях», – сказал иноагент.
Он напомнил, что Афганская война для СССР длилась гораздо дольше.
«С 79-го по по 89-й. А как там отмечали четырёхлетие? Да никак», – отметил либерал.
Ведущий же заметил, что в один год в Афганистане погибло около двух тысяч советских военных, после чего был всплеск интереса к этой теме, а затем «это опять, становилось фоном».
«Даже не смешно, Вадим. Даже не смешно», – осадил прибалта Венедиктов.
По его словам, четырехлетие Афганской войны для советских людей запомнилось отнюдь не этой датой, а, например, приездом в СССР американской школьницы Саманты Смит и объявлением Рейганом крестового похода против коммунизма. И даже после самого пикового года по потерям – 1984-го – война в Афганистане продолжалась еще почти пять лет.
«Эта история краткосрочная, завтра уже про неё забудут», – заявил Венедиктов, дав понять, что СВО может длиться еще долго.
