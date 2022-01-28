Даже Прибалтику не защитят: Зеленский обвинил НАТО в трусости

28.01.2022  20:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украину не хотят брать в НАТО якобы потому, что никто не собирается воевать за неё в случае нападения России.

Об этом на встрече с представителями иностранных СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину не хотят брать в НАТО якобы потому, что никто не собирается воевать за...

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«Если будет война, какая армия, какой страны готова будет защищать нас? Никакая, этого не будет. Это очень страшно для НАТО, потому что если Украину взять в НАТО, и потом что-то случится, нужно будет защищать, и это очень серьёзный вызов для НАТО.

Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они рассчитывают на то, чтобы не рисковать, не брать Украину», – сказал он, видимо, намекая на Берлин и Париж.

Однако Зеленский заявил, что если Россия вторгнется на Украину, то война перекинется и на границы НАТО.

«Но если будет полномасштабная война, о которой мы с вами говорим, и она начнётся, то она будет и на границах некоторых стран НАТО, точно будет. И там могут быть провокации, потому что эти некоторые страны, когда-то тоже были республиками Советского союза.

Уверены ли мы в том, что в этот момент, когда такие маленькие страны скажут: «У нас тут война, с очень серьёзной армией», вы уверены, что их будут защищать или за них будут умирать люди?» – с упрёком резюмировал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что всего, что произошло на Украине с 2014 года, в том числе и войны в Донбассе, могло бы не быть, если бы не «поддержка» Киева Западом.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что опыт войны в Югославии показывает, что боевые действия Украины и России не будут проходить в наземном варианте. Российская армия значительно перевооружилась, и сейчас ее ВКС могут разрушить украинские центры управления, склады боеприпасов и критическую инфраструктуру, не нарушая воздушное пространство.



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