«Даже смерть Путина нам не поможет» – киевская грантоедка

15.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Российское общество не поддерживает возвращение Крыма Украине, а потому даже смена власти в Кремле не сулит ничего хорошего Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила председатель правления функционирующей на западные гранты и действующей за пределами Крыма так называемой «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник.

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«Надо возвращать наших пленных. Можно разработать механизм, взимать с Москвы за каждый день удержания наших пленников – в СИЗО Симферополя, в российских колониях – конкретные деньги. РФ не захочет выплачивать. Но за ее пределами есть много имущества, принадлежащего Путину и его окружению. Хотя получить эти деньги и непросто. Потому что другие страны будут вынуждены идти на конфронтацию с Россией», – сказала псевдоправозащитница.

Также у нее поинтересовались, когда у Киева «появится шанс вернуть Крым».

«У меня нет оптимистических надежд, что после смерти Путина что-то изменится. В России люди продолжают жить в советской системе, антидемократической. Общество не поддержит возвращение. Реалистичный путь – международное давление со стороны государств, которые действительно могут влиять на РФ. В США сейчас четкая позиция. Ведь речь идет не только о Крыме, а о международной безопасности в целом», – заявила Скрипник.

Ранее Скрипник угрожала засудить Россию в Гааге за военный призыв в Крыму.

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