Даже у Порошенко засомневались в его победе на выборах

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко очень рискует во втором туре намеченных на март 2019 года выборов, поскольку имеет самый высокий антирейтинг среди всех кандидатов.

Об этом в эфире радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сотрудничающий с администрацией президента Украины политолог Владимир Фесенко.

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«Скорее всего, с высокой вероятностью, он будет баллотироваться. После объединительного собора православных церквей, после их объединения он в таком состоянии вознесения. Если он это эмоциональное состояние сохранит, то это будет его подбадривать. Я даже представляю, когда он может заявить о своем баллотировании, немного зная людей из его команды. Я думаю, что он может это приурочить ко дню объединения (УНР и ЗУНР, – авт.) – где-то 22-го января громко заявить, что он идет ради объединения Украины, чтобы гарантировать курс на евроатлантическую интеграцию, реформы и тому подобное”, – сказал эксперт.

При этом он добавил, что считает очень высокой вероятность того, что Порошенко будет баллотироваться на второй срок.

“Но риск у него очень большой, особенно во втором туре. Потому что у него очень большой антирейтинг электоральный. Если оценивать рейтинг недоверия, то он наибольший среди потенциальных фаворитов», – заявил Фесенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Порошенко получил вотум недоверия от украинских олигархов.

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