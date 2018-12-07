Порошенко получил вотум недоверия от украинских олигархов

07.12.2018, Киев, Игорь Петров

Вместо того, чтобы спасать украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, киевская власть попыталась использовать этот инцидент, чтобы не допустить проведения выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конечно, наша власть попыталась использовать тот информационный шок, который возник в обществе после этой ситуации. Вместо того, чтобы спасать ребят военными, политическими и другими инструментами, мы увидели попытку введения военного положения, которая была направлена на обеспечение тоталитарного контроля над избирательной кампанией, купирование работы независимых СМИ, политических оппонентов и контроль над самой датой выборов”, – сказал эксперт.

По его мнению, именно для срыва выборов военное положение пытались ввести на 60 дней, которые фигурировали в проекте, поданном президентом.

“Но президенту это не удалось. С одной стороны, западные партнеры не поддержали президента в том, чтобы через введение военного положения не допустить проведения выборов. С другой стороны, президент получил в Верховной раде вотум недоверия от украинских олигархов, которые, используя свое влияние на парламентские фракции, заставили президента сделать три шага назад – и в части ограничения срока, и в части ограничения территории и в части признания что выборы в любом случае пройдут 31 марта.

Президенту позволили сохранить лицо, введя военное положения, которое ни на что не влияет сегодня в обеспечении национальной безопасности. Мы не видим каких-то мер, каких нельзя было бы применять без военного положения», – резюмировал Бортник.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На следующий Верховная рада по инициативе президента Порошенко ввела военное положение в 10 украинских областях.