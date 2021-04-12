Киев цинично обвинил в гибели ребёнка под Донецком его семью

12.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Причиной гибели пятилетнего ребёнка под Донецком якобы стал не устроенный ВСУ теракт, а взрывное устройство, которое «семья мальчика хранила дома».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор «Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра» Любовь Цибульская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мальчик был. Но никаких доказательств, что он погиб от дрона нет. Наоборот, есть основания утверждать, что он погиб от взрывного устройства, которое хранилось дома у этой семьи.

Александровское – это населённый пункт, находящийся далеко, в среднем 15 километров от наших позиций. И у самих оккупантов есть в этом районе очень мощные системы РЭБ, поэтому физически наш дрон не мог бы туда попасть.

Украинская армия уже заявила, что её дрона там не было, её дроны в тот день не летали. Да и не могли, как мы понимаем, быть, потому что он был бы сбит», – сказала она.

Напомним, в ДНР возбуждено уголовное дело в отношении комбрига ВСУ, причастного к сбросу снаряда с БПЛА в жилом массиве, что привело к гибели пятилетнего ребёнка.

Также напомним, что убийство ребёнка украинскими террористами осудили даже в США, где состоялся по этому поводу немногочисленный митинг.