«Люди не быдло». Почему Украина проиграла информационную войну?

18.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины и его команда сделали большую ошибку, когда приняли народ своей стороны за безграмотное быдло и начали крутить по всем послушным СМИ оголтелую и очевидную ложь.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если брать людей на той стороне, то разочарование очень сильно ощущается. И та ложь, которую они слышат с оставшихся телеканалов – сплошная ложь.

Не говоря уже о телеканале «Дом». Некоторые отрывки мне сбрасывали посмотреть – люди не такое быдло. Зря Зеленский и его команда считают, что граждане Украины, особенно проживающие на Юго-Востоке, настолько у них затуманено мнение относительно того, что происходит на самом деле в отношении России, нас, в процессе с Западом.

Где-то тошно, и в тех сообщениях, которые приходят с той стороны, всё это видно», – сказал Пушилин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина проиграла информационную войну Российской Федерации.