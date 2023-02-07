Даже война не образумила: Запад шокирован повальным воровством среди украинских элит

Юрий Коваленко.  
07.02.2023 19:12
  (Мск) , Одесса
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Беспредел, Дзен, Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Дорвавшиеся до власти бандеровцы продолжают шокировать весь мир своей паталогической тягой к воровству – даже несмотря на войну и опасность для собственных жизней.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дорвавшиеся до власти бандеровцы продолжают шокировать весь мир своей паталогической тягой к воровству –...

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«Несмотря на войну, воруют. Коррупция никуда не делась. Базовый инстинкт украинских элит – это заниматься разного рода схемами, коррупционными делами, гешефтами и прочим.

Наши западные союзники и партнёры вправе требовать борьбы с коррупцией, потому что где-то две трети бюджета – за счёт бюджетной помощи Запада. Это чужие деньги, западных налогоплательщиков. И если за эти деньги развиваются разные коррупционные схемы, запад не может на это смотреть спустя рукава», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что случаи и масштабы воровства дорвавшихся до власти бандеровцев столь вопиющи, что Вашингтону пришлось отправить на Украину важных ревизоров.

«Я не говорю уже о случаях воровства гуманитарной помощи, что вообще беспрецедентно. Не случайно ведь на этой неделе в Украину приехали три генеральных инспектора ключевых ведомств США, которые оказывают помощь Украине. И они тут работали, хотя каких-то выводов пока нет», – резюмировал политолог.

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