Даже война не образумила: Запад шокирован повальным воровством среди украинских элит

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дорвавшиеся до власти бандеровцы продолжают шокировать весь мир своей паталогической тягой к воровству – даже несмотря на войну и опасность для собственных жизней.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Несмотря на войну, воруют. Коррупция никуда не делась. Базовый инстинкт украинских элит – это заниматься разного рода схемами, коррупционными делами, гешефтами и прочим. Наши западные союзники и партнёры вправе требовать борьбы с коррупцией, потому что где-то две трети бюджета – за счёт бюджетной помощи Запада. Это чужие деньги, западных налогоплательщиков. И если за эти деньги развиваются разные коррупционные схемы, запад не может на это смотреть спустя рукава», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что случаи и масштабы воровства дорвавшихся до власти бандеровцев столь вопиющи, что Вашингтону пришлось отправить на Украину важных ревизоров.

«Я не говорю уже о случаях воровства гуманитарной помощи, что вообще беспрецедентно. Не случайно ведь на этой неделе в Украину приехали три генеральных инспектора ключевых ведомств США, которые оказывают помощь Украине. И они тут работали, хотя каких-то выводов пока нет», – резюмировал политолог.