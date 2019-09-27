Дела Зеленского плохи – в ЕС выросли котировки Путина

27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лидеры Франции и Германии еще припомнят президенту Украины Владимиру Зеленскому выпады, прозвучавшие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил политолог Георгий Бовт, давая оценку выложенной в открытый доступ стенограмме телефонного разговора президентов США и Украины.

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По его словам. Для Владимира Зеленского «этот сериал будет далеко не комедийным».

«Он попал, как говорится, как кур в ощип. Причем, в разговоре с Трампом он выглядит довольно унизительно. Он откровенно заискивает перед американским президентом. Походя сдает своих европейских друзей-покровителей Макрона и Меркель, говоря, что они плохо заботятся об Украине и вообще потакают Москве. В общем, кроме Америки, у Украины друзей больше нет. Я думаю, что, когда они соберутся за столом в нормандском формате, то Зеленскому припомнят эти его выпады», – считает политолог.

По его словам, замечательно, что лидеры Франции и Германии узнали, что о них думает президент Украины.

«Вообще, конечно, замечательно, что они узнали, что про них говорит Зеленский. Но никогда не узнают, что про них говорит Путин в узком кругу. Поэтому в данном случае котировки российского президента в их глазах, я думаю, выросли», – сказал Бовт.

Он также добавил, что Зеленский крайне раздосадован тем, что не предназначенные для сторонних ушей его выражения и формулировки были опубликованы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из опубликованной стенограммы можно узнать, что Зеленский заискивает перед Трампом и критикует Германию и Францию за недостаточную поддержку Киева.

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