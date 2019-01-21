Дело Бойко: Кому-то хочется надеть на головы россиян кастрюли

21.01.2019, Москва, Ольга Киевская

Случай с выдворением из РФ журналистки Елены Бойко обернулся настоящим антироссийским психозом в соцсетях. К такому выводу приходит правовед и дипломат в отставке Ольга Киевская, материал которой “ПолитНавигатор” предлагает вниманию читателей.

Еще со времен запуска в «массовое производство» технологи цветных переворотов известно, что бить нужно на эмоции. Чем сильнее истерика, тем меньше шансов «включить мозги».

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Каких только некомпетентных заявлений не пришлось наслушаться за время скандала вокруг Бойко. И выпустить ее нужно было, позволив, как выразился какой-то сетевой хомячок, «бросать вызов российскому законодательству». И политическое убежище дать, поскольку «так проще». И выдворять необходимо было не в страну гражданской принадлежности, а в Буркина-Фасо.

Правовая грамотность никогда не была визитной карточкой воинствующего обывателя. Скорее, наоборот. Отсюда и бесконечные интернетные истерики от «спасем Курилы» и «верните яйцо» до «свободу Бойко» и «мне стыдно быть русским». Если вам стыдно быть русским, успокойтесь – вы не русский.

На самом же деле практически ничего для спасения Елены сделать было нельзя. Административный кодекс, в соответствии с которым рассматриваются дела о нарушении миграционного законодательства, вообще сложен для работы адвокатов. В отличие от уголовного права, административное считается «легким». Вроде того, что ничего не случится, если человек заплатит штраф. Потому и правовые возможности для защиты ограничены, даже если адвокат профессионален и не веселит общественность опусами о взятии полчищами украинских пограничников российского дьюти-фри.

Что же касается возможности депортации Е.Бойко в Белоруссию, Польшу либо другие третьи страны, это невозможно юридически. Между государствами существует целая система договоров о реадмисии, т.е. передаче нелегальных мигрантов. И в соответствии с ними страна, которая выдворяет нелегала, имеет право выслать его только в страну гражданской принадлежности. Либо в государство, в котором он имеет разрешение на проживание. В случае отсутствия прямого транспортного сообщения мигранта могут депортировать через третьи страны. Но это совершенно не означает, что на территории этой страны нелегал свободен и может следовать, куда хочет. Его охраняет и выдворяет на родину миграционная служба транзитной страны.

Нелегальные мигранты ни одному государству не нужны. И как бы россияне, заходящиеся в крике о необходимости выслать Бойко в Белоруссию, отреагировали бы на «подарочек» Казахстана, например, депортировавшего в РФ толпу афганцев, поскольку «на родине им грозит опасность»?

На территорию третьих стран, как и в непризнанные государства, коими являются ДНР и ЛНР, осуществляется самостоятельный выезд. Именно этого и могла добиваться защита Елены Бойко, а не нагнетать в суде эмоции и требовать в который раз политического убежища, которое получить невозможно. А почему не временного убежища и не статуса беженца? Невольно возникает впечатление, что Елене нужно было не получить спасение в России, а переломать через колено закон и единственной в мире стать обладателем статуса политэмигранта от Президента РФ, подписанного Президентом в нарушение собственного указа.

Во всем мире миграционная политика относится к компетенции силовых структур, поскольку нелегальная миграция является одним из видов международной преступности. Кроме того, часто за нелегалами тянется целый букет преступлений, от транспортировки наркотиков до участия в международных террористических организациях.

Миграционные службы не миндальничают. В России, к слову, система депортации нарушителей крайне человечна. Когда я работала в посольстве в Швейцарии в начале 2000-х гг., по всей стране прогремел скандал. Депортируемый мигрант, на которого надели намордник (!!!), задохнулся прямо посреди аэропорта Цюриха. Как выяснилось, в этих намордниках депортируют всех, чтобы они не кричали, не звали на помощь и не беспокоили благополучных бюргеров. В России такое в принципе невозможно, потому Бойко могла в течение получаса призывать полицию, чтобы полиция помешала судебным приставам исполнять решение суда.

В свете этого от всей истории с Бойко за версту несет провокацией. Странное равнодушие Елены к собственной судьбе, странная защита, странные обсуждения судебных и миграционных формальностей, странные идеи о депортации «на деревню к дедушке». И откровенно бросающаяся в глаза попытка сделать российское государство виновным в «смерти Бойко» и раскачать протесты. Кому-то очень хочется надеть на головы россиян кастрюли.

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