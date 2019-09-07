Дело MH-17: Зеленский пытается сохранить лицо

07.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Перед обменом пленными похищенного из ДНР офицера ПВО Владимира Цемаха украинские следователи допросили с коллегами из Нидерландов.

Об этом во время встречи борта из Москвы с освобожденными лицами в аэропорту Борисполь заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения с журналистами украинского «гаранта» попросили прокомментировать освобождение «ключевого для Гааги свидетеля по делу MH17», как называли Цемаха на Украине.

«Допросили, и не только перед возвращением. Скажу вам честно, если вы не будете на меня давить, я не буду называть фамилии, потому что я обещал европейским лидерам, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы это сделали.

Всё, что от нас просили, это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен. Но я рад, что мы всё выполнили», – сбивчиво заявил Зеленский.

Военкор Семён Пегов считает, что Зеленский пытается нивелировать скандал вокруг освобождения Цемаха.

«Заявление Зеленского о допросе Цемаха европейскими коллегами – не более чем попытка хоть как-то сохранить лицо.

После обмена – вряд ли показания Цемаха по «Боингу» будут иметь серьезный вес, ведь, по сути, он их давал под давлением (даже сам факт похищения говорит об этом). Физическое же присутствие Цемаха на международных слушаниях (при условии удачной для Киева «обработки») могло бы действительно выглядеть убедительно. В Гаагу же он теперь вряд ли поедет при любом раскладе, и не думаю, что в свете новых обстоятельств его там ждут», – прокомментировал военкор у себя в телеграмм-канале.