Дело Навального не повлияет на запуск «Северного потока-2»

26.08.2020, Москва, Олег Кравцов

В Германии требуют остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления скандального российского оппозиционера Алексея Навального, вывезенного на лечение в Берлин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Покушение на отравление лидера российской оппозиции должно повлечь за собой целенаправленную реакцию. Нельзя вводить в эксплуатацию и газопровод «Северный поток – 2» через Балтийское море», – считает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Впрочем, российские эксперты считают отказ Германии от «Северного потока – 2» маловероятным.

«Проецировать локальную ситуацию с отравлением российского оппозиционера на глобальные отношения России с Европой, на мой взгляд, неверно. К тому же нет понимания о том, кто отравил господина Навального. Вероятнее всего, ситуация не получит серьезного продолжения, выраженного в конкретных антироссийских действиях», – приводит газета слова доцента кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.

При этом он убежден, что каковы бы ни были результаты расследования, из возникшего прецедента заинтересованные бизнес- и политические круги Европы постараются извлечь свои «дивиденды», в том числе и выступления против «Северного потока – 2».

«Однако в долгосрочной перспективе экономическая целесообразность запуска «Северного потока – 2» для Германии очевидна, и подобные выступления своей цели вряд ли достигнут», – добавил эксперт.

Правда, он не исключает введение пакета точечных санкций против российских чиновников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за Навального США привезли в Москву ультиматум и угрожают РФ невиданными ранее санкциями.

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