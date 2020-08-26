26.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Происшествия, Россия
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«Отравление» Навального хоронит перспективы нормализации отношений России с Западом


 Так называемое «отравление» скандального российского оппозиционера Алексея Навального, которого вывезли на лечение в Берлин, ведет к обострению отношений России и Запада.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят опрошенные «Коммерсантом» российские политические эксперты.

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«Эта история, подливающая масла в огонь информационной войны, произошла в тот момент, когда российская сторона демонстрировала сдержанность и рассчитывала на деэскалацию в отношениях с западными партнерами, делая шаги им навстречу. Теперь же, особенно на фоне политического кризиса в Белоруссии и протестов в Хабаровске, возможности нормализации будут сведены к минимуму», — считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, историю с Навальным на Западе будут связывать с событиями в Белоруссии, считая попыткой вывести из игры потенциального лидера российских протестов. Кроме того, Кортунов полагает, что после лечения в Германии Навальный повысит свой международный рейтинг и будет восприниматься как признанное Западом лицо российской оппозиции.

А директор российского Центра политических исследований Андрей Федоров не исключает, что эта история может серьезный российско-германским отношениям.

«Клиника «Шарите» имеет общепризнанную репутацию в мире. Если первоначальная версия об отравлении подтвердится и будет зафиксирована в официальном заключении немецких врачей, дезавуировать его в глазах Запада, ссылаясь на альтернативное мнение российских медиков, будет уже невозможно. В итоге эта ситуация окажет крайне негативное влияние на отношения Москвы и Берлина. Российская сторона не сможет рассчитывать даже на поддержку тех сил, которые раньше критиковали правительство Меркель и выступали за диалог с Москвой», — считает Федоров.


Он также обратил внимание, что сейчас Германия председательствует в ЕС, что вынуждает Берлин к принятию определенных шагов в рамках всего Евросоюза.

«Этими шагами могут стать европейские санкции против российских официальных лиц и госструктур, которые, впрочем, не затронут высшее руководство, обвинить которое будет невозможно», – отмечает Федоров.

В свою очередь замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов обращает внимание, что официально в Берлине не стали ни благодарить омских врачей, спасших жизнь Навальному, ни просить журналистов дождаться результатов расследований, а косвенно сразу были согласны с заочно выдвинутыми обвинениями.

«Все это происходит на фоне потенциальной готовности Берлина ввести дополнительные санкции — если не в связи с этим случаем, то в области кибербезопасности», – резюмировал Белов.

Напомним, что Навальному стало плохо прямо в самолете, следовавшем из Томска в Москву, в результате чего воздушное судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска. Оппозиционер впал в кому и его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Кроме того, США фактически огласили ультиматум РФ, пригрозив беспрецедентными санкциями за отравление Навального.

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