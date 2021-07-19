19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЖКХ, Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Дело не только в дождях: Киев может уйти под воду – эксперт

Новости УкраиныСтолица Украины может уйти под воду из-за аварийного состояния плотины на киевской гидроэлектростанции. Об...

Столица Украины может уйти под воду из-за аварийного состояния плотины на киевской гидроэлектростанции.

Об этом на канале «Первый независимый» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кличко будет говорить про козни против него, и что его хотят сместить, а на самом деле в Киеве столько проблем, что вы себе даже не представляете. Начиная от плотины ГЭС, которая висит над Киевом Бог знает сколько, и непонятно в каком она состоянии. А это значит, что пол Киева может смести.

Её, по сути дела никогда не ремонтировали, а только замазывали пластилином или воском, но это, слава Богу, что Господь милует нас.

Мосты, которые всё время разваливаются – ну хорошо, нашли способ с мостом имени Патона, сузили рабочие колеи и всё, больше ничего не делают», – сказал Быстраков.



Напомним, ранее мощный ливень в Киеве затопил две станции метро, многих пассажиров пришлось эвакуировать.

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