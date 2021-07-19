Наводнение в Киеве: Столица Украины становится опасным местом для жизни

19.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Сегодняшнее наводнение в Киеве произошло из-за того, что город продолжает хаотически застраиваться, а старая советская канализация уже не справляется с ливнями.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Высказывание Данилова о наводнении в Крыму было очередным примером подлости нынешней украинской власти. Эти люди думают, что это хорошо, когда у кого-то, кто мне не нравится случилась беда, зачем ему сочувствовать. А сегодня такая же беда пришла в Киев, многие люди сегодня потеряли имущество, сотни автомобилей пострадали от затопления», – сказал Волга.

«Причина того, что Киев опять залило – в желании нынешней власти обогащаться. Они пришли к власти в результате Майдана, претендуя на то, что борются с коррумпированным режимом Януковича, и показали, что сами не умеют хозяйствовать. Киев продолжает хаотически застраиваться сумасшедшими темпами, при этом не соблюдаются никакие инженерные, санитарные нормы. Строят новые дома используя старую советскую канализацию, старую советскую инфраструктуру и при этом хают Советский Союз. Но в советское время и подумать не могли, что киевские власти желая обогащаться будут торговать землёй, застраивать всё, что только можно. Поэтому сегодня мы имеем то, что имеем – городская инфраструктура в коллапсе», – отмечает наш собеседник.

«Недавно в киевском горсовете городская община пыталась от киевского горсовета, который сегодня весь напичкан нацистами, требовать принятия генерального плана застройки города Киева. Требовала, чтобы застройка велась по каким-то нормам, санитарным, экологическим. Новая киевская власть под руководством Кличко не допустила принятия нового генерального плана. Это значит, что хаотическая застройка без соответствующего развития инфраструктуры будет продолжаться и дальше. А, учитывая то, что сейчас происходят изменения климата и подобные ливни будут случаться периодически, Киев и дальше будет превращаться в место, в котором жить просто опасно.

После каждого ливня будет происходить тоже самое, что происходит сейчас. Так что то что сейчас происходит, происходит от подлости, тупости, и жадности нынешней власти», – резюмировал политик.

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