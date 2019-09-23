От Украины в ПАСЕ поедут старые русофобы

23.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина приняла решение не отправлять официальную делегацию на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил депутат Верховной рады, член предыдущего состава украинской делегации Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, таким решением Украина выразила свой протест недавнему возвращению России в ПАСЕ.

«Было принято решение всеми фракциями парламента, кроме «Оппозиционной платформы – За життя», то есть это «Слуга народа», «Батькивщина», «Голос», «Европейская солидарность» о том, что мы не подаем сейчас новый состав делегации Украины в ПАСЕ, чтобы продемонстрировать наше отношение к возвращению российской делегации в ПАСЕ без санкций, которое произошло на летней сессии в июне месяце этого года», – сказал Гончаренко.

«В то же время, так как ПАСЕ – это очень важная международная площадка и неподача новой делегации означает, что сохраняются полномочия действующей делегации, но те члены делегации, которые были в прошлом составе и сейчас есть в нынешнем, могут поехать в Страсбург для того, чтобы украинская позиция была озвучена, чтобы не только звучал голос Кремля», – отметил политик.

«Тем более, что там будут очень важные вопросы, например, будут обсуждаться местные выборы в России, которые, в том числе, были проведены в Крыму, что является грубым нарушением международного права на аннексированной территории. В том числе, на комитете по равенству будут обсуждаться права человека и права крымских татар, которые нарушаются в Крыму, будет обсуждаться Минский процесс и ситуация в Керченском проливе. В общем, очень много важных для Украины вопросов», – заявил Гончаренко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинская делегация в ПАСЕ неоднократно отмечалась дикими русофобскими выходками.

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