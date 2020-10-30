День памяти жертв репрессий в Москве: Либералам не дают покоя Сталин и Путин

30.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

В пятницу в Москве отмечали День памяти жертв политических репрессий. Эта дата была установлена Верховным Советом РСФСР на волне антисоветской эйфории в 1991 году. Она приурочена к голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей.

Накануне у Соловецкого камня на Лубянке (где незаконно был снесен памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому) представители иноземных держав вместе с московской «пятой колонной» возложили цветы. По раскраске ленточек можно было узнать страны – здесь побывали поляки, латыши, словаки и прочие бывшие «братушки».

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Вместе с цветами на граните скорбящие оставили портрет журналистки-самоубийцы из Нижнего Новгорода Ирины Славиной – очевидно, как камень в огород руководства РФ и символ нынешних «репрессий».

Массовых акций либералы у камня не проводили – видимо, из-за коронавируса, с утра здесь наблюдалось с десяток стариков и несколько молодых людей.

Более оживленно оказалось еще в одном месте – на проспекте Академика Сахарова у Стены Памяти. В ожидании вип-персон тут собрались съемочные группы государственного ТВ, были зажжены лампадки и разложены красные цветы.

Бывший омбудсмен, а ныне сенатор Владимир Лукин несколько раз ударил в ГУЛАГоскую рельсу и возложил цветы к памятнику. Репортёр Сергей Рулёв рассказал ему, что недавно проводил опрос граждан, и они положительно отзывались о возможности восстановления памятника Дзержинскому на Лубянке.

«Эти уважаемые граждане, по-видимому, недостаточно хорошо информированы о всей полноте деятельности этого одного из руководителей террора», – отмахнулся Лукин.

Не поддержал он и тех жителей Севастополя, что выступают за восстановление памятника Иосифу Сталину, стоявшего на железнодорожном вокзале.

«Уважаемые севастопольцы исходят, видимо, из того, что Сталин руководил нашей страной и нашей армией в период Великой Отечественной войны, это правда. И, наверное, их мотивировка связана с этой правдой. Но это далеко не вся правда о деятельности Джугашвили-Сталина. Существенная часть правды вот здесь находится, у этой стены. И я советовал бы моим друзьям, уважаемым севастопольцам, которых я глубоко уважаю, больше изучить историю нашей страны, в том числе, историю 20 века», – вновь не согласился Лукин.

А вот омбудсмен Татьяна Москалькова не согласилась с попыткой либералов установить знак равенства между нынешними властями России и советским режимом.

«Я считаю совершенно недопустимым сравнивать время сталинских репрессий и сегодняшнюю борьбу с преступностью. Хотя мне как уполномоченному по правам человека, приходят обращения, связанные с пытками людей. И каждый раз я стараюсь принять все возможные меры, а мои меры — это обращения в прокуратуру, в МВД, в ФСБ, и я получаю поддержку, и люди, которые допускают эту бесчеловечность и преступные к профессиональным задачам и ценностям, они наказываются и привлекаются к ответственности, увольняются с работы, привлекаются к уголовной ответственности. Я считаю, что совершенно недопустимо проводить вот такую огульную параллель между двумя временами», – сказала Москалькова.