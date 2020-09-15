15.09.2020, Москва, Сергей Рулёв
 
Москва, Опрос, Россия
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Памятник Дзержинскому – вернуть на Лубянку! Что думают в Москве?


КПРФ заявила о необходимости восстановить на Лубянской площади в центре Москвы памятник основателю ВЧК — Феликсу Дзержинскому, который был снесён в августе 1991 года в ходе митингов, которыми сопровождался распад СССР.

Блогер и репортёр Сергей Рулёв решил опросить прохожих на Лубянке об их отношении к возвращению Железного Феликса. Автор так увлёкся проведением опроса, что решил провести его даже среди автомобилистов на проезжей части.

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«Даже постовой офицер полиции, который бежал ловить меня за нарушение ПДД – и тот ответил «да», – с улыбкой рассказал Рулёв «ПолитНавигатору».

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