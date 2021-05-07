Депутат-боевик: «ФСБ забрасывает на Украину артистов»

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все представители российского шоу-бизнеса находятся на учёте у ФСБ, которая забрасывает их на Украину с деструктивными миссиями.

Об этом говорили участники эфира на украинском «4 канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Таким образом, артистов, своих граждан, РФ может использовать. Я уверен, что все, кто приезжают выступать в Крым, это люди, которые были специально туда направлены спецслужбами. Потому что все певцы, которые у них есть, которые влияют на общественное мнение, основная их масса состоят на учёте у спецслужб. Особенно те, кто хочет быть популярным», – заверил депутат Верховной рады от партии «Голос», бывший боевик АТО Роман Костенко.

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

«Авторитарное государство им сразу объясняет – или вы хотите выступать, или мы найдём предлог, как некоторым политикам не дают вести свою политическую деятельность, так и их пугают и указывают, что им нужно делать.

Поэтому я считаю такие выступления и последующие приезды на Украину тоже элементом гибридной войны РФ, на которую должно влиять наша СБУ. И тут не обязателен запрос, а просто достаточно позвонить в СБУ и спросить на каком основании они сюда приехали. Этому нужно противодействовать», – призвал экс-боевик.

В свою очередь львовский телеведущий и патологический русофоб Остап Дроздов также призвал украинцев к сопротивлению «оккупационной экспансии».

«Вопрос же не только в том, почему им позволяют въезжать на Украину, вопрос больше к нашим внутренним соотечественникам, которые за свои деньги ещё и ходят на их концерты. В этом настоящая проблема национального тщеславия, национального самоуважения, которое никак не может понять, что любая оккупационная и экспансивная политика России на протяжении всех веков, всегда базировалась также на культуре.

И они именно через свою культуру, которая является огосударствленной, в которую вкачиваются огромные деньги, которая действительно сидит на сотрудничестве со спецслужбами. Которая действительно включена в общий гуманитарный оккупационный стратегический курс на расширение Русского мира, российских ценностей, псевдомирных каких-то определенных идей, которые агрессор немирный с помощью типа аполитичных музыкантов распространяют», – сказал Дроздов.

«Всё это является вопросом собственного национального сознания украинцев, которые должны были бы этому жестко противиться. И тут, если действительно недорабатывают наши компетентные органы, то вопрос должен быть также и к простому украинскому гражданину. Для которого должно быть принципиальным понять, что, как поговорка 2014-ого года, когда только вылились нам в АТО: всё российское убивает. И каждый человек, который идёт на концерт российского артиста, ещё и свои деньги несёт, он стреляет в спину украинскому солдату», – добавил львовский русофоб.

Как сообщал ПолитНавигатор, на Украине считают, что российские артисты имеют непосредственное отношение к унизительным поражениям украинской группировки в Донбассе.