Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав России

04.01.2022  17:58 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


В ультиматуме Москвы по поводу недопустимости расширения НАТО обозначена «территория особой безопасности России», что фактически является претензией РФ к восстановлению границ Советского Союза.

Об этом в эфире интернет-канала «Национальный Курс» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ультиматуме Москвы по поводу недопустимости расширения НАТО обозначена «территория особой безопасности России», что...

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«Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие «красных линий», в которые входит вся территории СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО.

Таким образом, обозначена суть претензий России, совпадающих с границей 1945 года… мы говорим о русской нации, проживающей в границах Отечества, которые определены итогами Второй Мировой войны», – сказал Федоров.

Кроме того, депутат отметил, что впервые в России в официальном документе сформулированы политические границы восстановления русского Отечества.

«Обозначены границы, в которые мы должны вернуться в результате политического процесса, запущенного Путиным.

В документах, предоставленных США, не говорится, что эта территория должна незамедлительно войти в состав России, а как территория «особой зоны безопасности России». Это понятие обозначает территорию, на которую нельзя вступать иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищённая нашим ядерным оружием, временно носящая статус «территории безопасности», – заключил Фёдоров.

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