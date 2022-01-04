Депутат Госдумы назвал территории, которые вернутся в состав России

В ультиматуме Москвы по поводу недопустимости расширения НАТО обозначена «территория особой безопасности России», что фактически является претензией РФ к восстановлению границ Советского Союза.

Об этом в эфире интернет-канала «Национальный Курс» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие «красных линий», в которые входит вся территории СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО.

Таким образом, обозначена суть претензий России, совпадающих с границей 1945 года… мы говорим о русской нации, проживающей в границах Отечества, которые определены итогами Второй Мировой войны», – сказал Федоров.