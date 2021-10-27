Депутат Госдумы требует выдвинуть Украине ультиматум и признать ЛДНР

27.10.2021 20:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США пытаются втянуть Украину в полномасштабную и самоубийственную войну с Россией для того, чтобы под русофобскую риторику укрепить свои позиции в НАТО и Европе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, что после поездки американского министра обороны последовала команда на провокации. Старт таким провокациям дан. Они действительно хотят развязывать войну, в которой Украина просто сгорит. Америка использует это как пропагандистский эффект, скажет, что Европе и НАТО надо объединяться, всем скидывать кэш в пользу НАТО и американских военных. Естественно, судьбы украинцев их в этой ситуации не волнуют. Поэтому всеми силами будут стараться дразнить», – сказал он.

Олег Матвейчев подчеркнул, что в случае продолжения Украиной провокаций и диверсий в Донбассе России необходимо официально признать ЛДНР и покончить с украинской государственностью.

«Здесь нужно, с одной стороны, не поддаваться на провокации. Но, с другой стороны, и слишком долго терпеть нельзя. Я бы дал нашим властям такой совет – выступить с ультимативным заявлением, что ещё одна атака, переход «серых зон», гибель каких-то военных и так далее – приведёт к тому, что наша Госдума и Сенат будут экстренно собраны и объявят об официальном признании ДНР и ЛНР. Соответственно, тут же и о подписании военного союза и военной помощи этим республикам в случае любой агрессии. Конечно, Минские соглашения будут перечёркнуты. Хотя они давно уже украинской стороной перечёркнуты. И там уже не будет идти речи о некой целостности Украины и так далее – мы просто будем защищать территорию. В этой ситуации провоцировать будет сложнее – украинской стороне придётся уже самостоятельно сдерживать провокаторов, чтобы не довести до греха. Потому что это кончится просто ликвидацией украинской государственности», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили на Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса.