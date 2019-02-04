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04.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Депутат-нацист дал ход разбирательству по делу Семченко

На украинского политолога Александра Семченко было открыто уголовное дело по статье о смене конституционного строя и государственном перевороте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните пропагандона Александра Семченко, с которым у меня была драка в прямом эфире телеканала «NewsOne»? Итак, против Семченко открыто уголовное дело по статье ч.1-й ст.109 УКУ по факту действия, направленного на насильственное изменение или падение конституционного строя или захват государственной власти. Дело находится на личном контроле группы народных депутатов. Всегда приходит время, чтобы заплатить!», – написал Мосийчук.

Отметим, что ранее Игорь Мосийчук сам набросился на политолога Александра Семченко во время записи ток-шоу на телеканале «NewsOne». Перепалка началась после того, как Семченко напомнил о военных поражениях украинской армии в Донбассе и подчеркнул, что если бы не Минские соглашения, которые не выполняет Киев, граница ЛДНР могла бы проходить по Днепру.

После данного инцидента Мосийчук написал донос в правоохранительные органы Украины, потребовав от силовиков наказать Семченко за «сепаратизм и государственную измену». Соответствующее обращение он направил генеральному прокурору Украины, председателю СБУ и министру внутренних дел Украины.

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