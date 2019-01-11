Жирный депутат-нацист написал донос на политолога, которого не смог одолеть на ток-шоу

11.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-боевик нацбата «Азов», а ныне депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук написал донос в правоохранительные органы Украины на киевского политолога Александра Семченко, с которым накануне подрался во время записи одного из ток-шоу.

Мосийчук нашел в сети Youtube ролики, где Семченко критикует украинский националистический режим, в частности, за продолжение кровопролитной карательной операции в Донбассе.

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Мосийчук требует от силовиков наказать Семченко за сепаратизм и государственную измену.

Соответствующее обращение он направил генеральному прокурору Украины, председателю СБУ, министру внутренних дел и т.п.

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко полагает, что речь идет о попытке закрыть рот последним оставшимся в Киеве критикам режима.

«Множество людей были свидетелями того, как недавно в студии, на одном из ток-шоу одного из украинских телеканалов, где, вроде бы должна протекать цивилизованная словесная дискуссия, возможно и с элементами споров, но ни к коем случае не с элементами уголовно наказуемых деяний, тот самый Игорь Мосийчук, в разъяренном виде с угрозами физической расправы, подскочил со своей тростью к тому самому Семченко.

Правда, для жирного, никогда не трудившегося полезным трудом тела Мосийчука, стала неожиданной реакция Семченко, который повалил на пол агрессивного фашиста, не дав расправиться с собой. При этом уходящий из студии журналист все же получил по своей спине один удар тростью от фашиста Мосийчука, что совсем не умалило его достойного поведения по отпору зарвавшемуся нацисту.

Но именно этого и не простил журналисту бандерофашист Мосийчук. Свое обращение к своим же высокопоставленным подельникам Луценко, Грицаку и Авакову бандит начинает с того, что ему якобы «стало известно о совершении со стороны Семченко криминальных правонарушений, предусмотренных статьей 109 УК Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), статьей 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), статьей 111 УК (Государственная измена) и статьей 161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)».

Ссылаясь на одиозно известный фашистский сайт «Миротворец», фашист Мосийчук «стучит» главному полицаю, главному прокурору и главному жандарму о том, что там «размещена информация о пособничестве в терроризме, антиукраинской пропагандистской деятельности, распространении заведомо ложной информации и манипулирования общественно-значимой информации Александром Семченко».

Бандит Мосийчук, обращаясь к своим же бандитам-подельникам, ссылается на еще одно «доказательство преступной деятельности» журналиста Семчекно. Он пишет, что к нему «обратились представители ОО «Всеукраинского объединения участников боевых действий и добровольцев АТО» по распространению материалов антиукраинского характера Александром Семченко».

Радикал-фашист приводит в пример видеосюжет Семченко под названием «Донецкие сепаратисты пообещали дойти до Киева». Вот слова-обвинения Мосийчука: «Указанный видеоматериал, который активно распространялся в украинском сегменте сети интернет, содержит оскорбления в адрес украинских военнослужащих, обвиняет украинское государство в минометных обстрелах международного Общества Красного Креста 17.08.2018 г. в районе пгт. Старомихайловка Донецкой области, освещает государство Украина как агрессора и провокатора военных действий на востоке Украины…».

Далее, в своем четырехстраничном стукачестве Мосийчук приводит еще другие примеры (видеоматериалы) из деятельности Семченко, в которых, по убеждению фашиста, Семченко представляет немыслимо опасную угрозу их фашистской хунте, порочит «героев», построивших это фашистское государство, дискредитирует главных государственных преступников колониального проамериканского режима и т. д.

В конце своего обращения Мосийчук просит главных прокурора, жандарма и полицая «открыть уголовное производство в отношении Семченко Александра Анатольевича, в рамках уголовного производства проверить факты указанные в обращении, и в случае их подтверждения привлечь Семченко к уголовной ответственности», – пересказал Журавко суть претензий националиста.

По мнению экс-парламентария, сегодня Украина превращена в один большой концлагерь для инакомыслящих.

«После этого факта, как и после факта убийства киевской хунтой журналиста-писателя Олеся Бузины, арестов и убийств сотен других известных и неизвестных широкой общественности журналистов и общественных активистов, у кого в мире хватит смелости и наглости утверждать, что в Украине есть демократия и обеспечены самые неотъемлемые права и свободы людей?

Ничего этого и в помине нет в Украине! Страна превращена в огромный концлагерь 21-го века, в котором проводятся самые жестокие и изуверские эксперименты по массовым и изощренным видам убийств мирных, беззащитных граждан.

Депутат-фашист Мосийчук явно превысил депутатские полномочия, злоупотребил своим служебным положением депутата парламента. Необоснованно, умышленно обвинил Семченко в том, чего тот не совершал. Практически, сам Мосийчук, своими действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 171 УК Украины, которая предусматривает ответственность за «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Да и цель лживого пасквиля неонациста в том и состояла, чтобы при помощи своих же дружков-нацистов закрыть рот активному журналисту-блогеру, воспрепятствовать свободе слова в Украине…

И разве возможно с такими депутатами, как Мосийчук, построить, даже в будущем, европейское государство в Украине? Думаю, они не построят, ни европейского государства, ни элементарной цивилизации в разрушенной стране с измученным народом», – резюмировал Алексей Журавко.