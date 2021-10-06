Депутат Рады: «Мы платит Америке миллиарды за уголь, а наши шахтеры умирают с голоду»

06.10.2021 17:09 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Некогда состоятельные украинские шахтёры сегодня вынуждены оставлять свои семьи в крайней нищете и уезжать на заработки за границу.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня всё разрушено. Уголь везётся из Америки, из Африки. Вы платите наперёд деньги миллиардами, когда наш шахтёр, работяга, не получает зарплату, фактически умирает. Когда мне когда приходят письма тех, чьи кормильцы-шахтёры уехали работать за границу – младшего ребёнка они купают в ванне, потом старшего, мотом мать, потом бабушка. Потом они этой водой моют посуду, а потом смывают в туалете», – сказал политик.

«Так сегодня экономят шахтёрские семьи. Так сегодня оценили шахтёров. Может, пора решать проблему заработных плат, пора накормить людей на Украине? А не решать какие», – добавил депутат.

Напомним, накануне в Киеве сообщили, что, несмотря на уверения властей в том, что тарифы на тепло на Украине в этом году не вырастут, они уже растут и продолжат рост .

В связи с этим на Западной Украине начались принудительные отключения жилищ от газа в случае даже небольшой задолженности за голубое топливо.