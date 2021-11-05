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05.11.2021 11:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Депутат Рады: «На нас удавка Путина. Без российского угля не обойтись»

Новости УкраиныМоскве не нужно вести боевые действия против Киева, потому что Украина сама по себе...

Москве не нужно вести боевые действия против Киева, потому что Украина сама по себе экономически несостоятельна и не сможет нормально существовать.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, избранная на подконтрольной киевскому режиму части Луганщины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину сегодня достаточно той экономической удавки, которую он забросил на Украину. Нет никакого резона сегодня начинать военные действия. Посмотрите, что происходит у нас в энергетическом секторе, с 1 ноября прекращён импорт российского угля на Украину. Для нас это означает, что сегодня территория Луганской области находится под угрозой отсутствие электроэнергии и тепла», – сказала депутат.

По ее словам, Украина не имеет другой возможности получать уголь, кроме как из России.

«Да, мы можем перейти на газ, потому что газ – резервное топливо, но посмотрите по какой цене у нас газ! А есть ли у нас достаточное количество газа? Нет, несмотря на мантру «Украина готова к отопительному сезону», у нас серьёзные проблемы», – резюмировала Гриб.

Напомним, раньше в Верховной раде заявили, что режим Владимира Зеленского не справляется подготовкой Украины к зиме и борьбой с коронавирусом.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что половина территории Украины может остаться без газа, если Россия пойдет на крайние меры – перестанет прокачивать свое топливо через украинскую ГТС.

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