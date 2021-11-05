05.11.2021 11:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Москве не нужно вести боевые действия против Киева, потому что Украина сама по себе экономически несостоятельна и не сможет нормально существовать.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, избранная на подконтрольной киевскому режиму части Луганщины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину сегодня достаточно той экономической удавки, которую он забросил на Украину. Нет никакого резона сегодня начинать военные действия. Посмотрите, что происходит у нас в энергетическом секторе, с 1 ноября прекращён импорт российского угля на Украину. Для нас это означает, что сегодня территория Луганской области находится под угрозой отсутствие электроэнергии и тепла», – сказала депутат.

По ее словам, Украина не имеет другой возможности получать уголь, кроме как из России.

«Да, мы можем перейти на газ, потому что газ – резервное топливо, но посмотрите по какой цене у нас газ! А есть ли у нас достаточное количество газа? Нет, несмотря на мантру «Украина готова к отопительному сезону», у нас серьёзные проблемы», – резюмировала Гриб.

Напомним, раньше в Верховной раде заявили, что режим Владимира Зеленского не справляется подготовкой Украины к зиме и борьбой с коронавирусом.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что половина территории Украины может остаться без газа , если Россия пойдет на крайние меры – перестанет прокачивать свое топливо через украинскую ГТС.