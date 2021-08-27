Депутат Рады: Никому не советую инвестировать в Украину

27.08.2021 17:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В украинскую экономику нельзя инвестировать никакие средства, потому что их сразу же «отожмут» подельники преступного руководства этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Украиной можно торговать, но нельзя инвестировать, потому что вашу собственность в любой момент могут отнять барыги, которые прикрываются связями во власти. Это что, не так? Вспомните, как горели виноградники одного из французских инвесторов под Одессой, который связан с торговой маркой «Shabo» и так далее. Сколько таких историй, когда западные предприниматели, вопреки всему, поверили в Украину, инвестировали деньги, а потом пришли местные барыги под прикрытием власти и всё отобрали», – сказал он.

Также депутат отметил, что он лично никому бы не посоветовал инвестировать в украинскую экономику.

«Я как депутат Украины и член ПАСЕ, если меня спросит любой мой коллега из Европы, я тоже скажу, что при нынешней власти, ситуации с судами, в Украину нельзя инвестировать», – подчеркнул Матвиенко.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что недостаточные объемы инвестирования приводят к низким темпам экономического роста на Украине.