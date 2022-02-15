Депутат Рады: после признания ЛДНР мы можем потерять Украину

15.02.2022  19:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Украинское руководство должно сделать всё возможное, чтобы не допустить официального признания Россией Луганской и Донецкой народных республики.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство должно сделать всё возможное, чтобы не допустить официального признания Россией Луганской и...

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«Голосование Государственной Думы – безусловно, серьёзное усложнение ситуации, которая и без того сверхсложная. Мы должны сейчас не истерить, отказаться от какой-то бравады, паники, а спокойно подумать, что сделать, чтобы Россия окончательно не признала так называемые ЛНР и ДНР.

Мы не имеем права позволить себе потерять наших граждан-украинцев и соответствующие территории», – сказал он.

Шуфрич предложил вызвать в Раду с отчётом о ситуации президента Украины Владимира Зеленского и руководство его Офиса.

«Я бы сейчас пригласил руководство Офиса президента и президента Украины, чтобы они пояснили нам свою оценку произошедшего. Можно хайповать, но на хайпе можно потерять Украину», – резюмировал депутат.

Напомним, накануне Верховная рада приняла постановление об обращении к международному сообществу с требованием непризнания независимости ЛДНР.

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