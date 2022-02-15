Депутат Рады: после признания ЛДНР мы можем потерять Украину

Украинское руководство должно сделать всё возможное, чтобы не допустить официального признания Россией Луганской и Донецкой народных республики.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Голосование Государственной Думы – безусловно, серьёзное усложнение ситуации, которая и без того сверхсложная. Мы должны сейчас не истерить, отказаться от какой-то бравады, паники, а спокойно подумать, что сделать, чтобы Россия окончательно не признала так называемые ЛНР и ДНР.

Мы не имеем права позволить себе потерять наших граждан-украинцев и соответствующие территории», – сказал он.