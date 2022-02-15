«Нажали на кнопку расчленения Украины»: Госдума напугала депутатов Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Верховная рада приняла постановление об обращении к международному сообществу с требованием непризнания независимости ЛДНР.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Только что Госдума приняла обращение к кремлёвскому диктатору о признании так называемых псевдореспублик. Это означает одно – продолжение войны и территориальной целостности против Украины. Это означает, что наши западные партнёры не паниковали, а предупреждали мир и украинское общество, что на кремлёвском столе лежат десятки сценариев расчленения Украины. Это означает выход Москвы из Минских соглашений. Это означает, что любая бумага или документу для Москвы означает только одно – они её выбрасывают, как мусор. И потому и к Минским соглашениям такое же отношение», – заявила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Она потребовала немедленно принять план обороны Украины.

«Мы требуем санкционные списки относительно каждого негодяя Госдумы, который нажал на кнопку против расчленения Украины. Это наш призыв ко всему миру», – добавила депутат.

Негодующим спичем разразился её однопартиец Алексей Гончаренко.

«Донецк, Луганск – это Украина. Я прошу всех встать и аплодисментами поддержать это. Это наша земля, наши люди. А своё решение государственной дуры могут засунуть себе подальше», – сказал Гончаренко.

После этого он начал под аплодисменты зала скандировать «Донецк – это Украина, Луганск – это Украина».

В ходе голосования документ поддержали 331 депутатов из 226 необходимых, постановление было принято. Интересно, что при этом против документа не проголосовало ни одного парламентария, и только четверо воздержались.