Депутат Рады: «ВПК Украины не стоит ничего, промышленного развития нет. Всё – ложь»

Вадим Москаленко.  
07.08.2025 22:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 211
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Несмотря на пропаганду, Россия – динамично развивающаяся страна, тогда как Украина может похвастаться только мёртвыми или минусовыми экономическими показателями.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший партийный соратник Зеленского Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на пропаганду, Россия – динамично развивающаяся страна, тогда как Украина может похвастаться только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы показываем, что ВПК Украины чего-то стоит. Но это ерунда. Если открыть глобальную статистику, то в 3 квартале отрицательный рост ВВП и падение промышленного производства на 6%. Если в России, судя по новостям, экономика в крах, завтра развалится, полная катастрофа, перегрев, завтра крышку сорвёт, но у них – рост! У них при этом рост!

И безработица в России на сегодня 3%. Ну, 2% это уже из мира невозможного. Если взять статистическую погрешность, заняты все, все живые и мёртвые в этой стране», – сказал Дубинский.

«В Украине безработица 15%. Воюющая страна. Падение промышленного производства 5%, ВВП отрицательный по итогам третьего квартала, в четвёртом квартале будет отрицательной погода уже. Это говорит о том, что никакого промышленного развития не существует. Это ложь», – сокрушается опальный депутат.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить