Депутат Рады: «ВПК Украины не стоит ничего, промышленного развития нет. Всё – ложь»

Несмотря на пропаганду, Россия – динамично развивающаяся страна, тогда как Украина может похвастаться только мёртвыми или минусовыми экономическими показателями.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший партийный соратник Зеленского Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы показываем, что ВПК Украины чего-то стоит. Но это ерунда. Если открыть глобальную статистику, то в 3 квартале отрицательный рост ВВП и падение промышленного производства на 6%. Если в России, судя по новостям, экономика в крах, завтра развалится, полная катастрофа, перегрев, завтра крышку сорвёт, но у них – рост! У них при этом рост! И безработица в России на сегодня 3%. Ну, 2% это уже из мира невозможного. Если взять статистическую погрешность, заняты все, все живые и мёртвые в этой стране», – сказал Дубинский.