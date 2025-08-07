Депутат Рады: «ВПК Украины не стоит ничего, промышленного развития нет. Всё – ложь»
Несмотря на пропаганду, Россия – динамично развивающаяся страна, тогда как Украина может похвастаться только мёртвыми или минусовыми экономическими показателями.
Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший партийный соратник Зеленского Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы показываем, что ВПК Украины чего-то стоит. Но это ерунда. Если открыть глобальную статистику, то в 3 квартале отрицательный рост ВВП и падение промышленного производства на 6%. Если в России, судя по новостям, экономика в крах, завтра развалится, полная катастрофа, перегрев, завтра крышку сорвёт, но у них – рост! У них при этом рост!
И безработица в России на сегодня 3%. Ну, 2% это уже из мира невозможного. Если взять статистическую погрешность, заняты все, все живые и мёртвые в этой стране», – сказал Дубинский.
«В Украине безработица 15%. Воюющая страна. Падение промышленного производства 5%, ВВП отрицательный по итогам третьего квартала, в четвёртом квартале будет отрицательной погода уже. Это говорит о том, что никакого промышленного развития не существует. Это ложь», – сокрушается опальный депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: